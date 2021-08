La lista de Perotti es la de Perotti y nuestra lista es la de todos

“La otra lista es la del gobernador. Le preguntaron al gobernador por qué se había colocado como suplente, y ligero de cuerpo dijo: ´porque la lista es mía´”, recordó el saliente ministro de Defensa.

“La primera diferencia es que la lista de Perotti es la lista de Perotti y la lista nuestra es la lista de todos”, diferenció en declaraciones Radio Rivadavia.

Según explicó, “el gobernador se siente muy atraído con el modelo Córdoba” que encarna Juan Schiaretti, un peronismo que reivindica su autonomía respecto del Gobierno nacional.

“Es el modelo de una provincia que tenga cierta distancia con los gobiernos nacionales, que se maneja más punto a punto y no de manera integrada a un proyecto de nación. Eso lleva a que en algún momento tensione hacia el interior del peronismo para construir un peronismo por fuera del Frente de Todos”, vaticinó.

Rossi subrayó que una gran diferencia de la lista que encabeza respecto de la lista de Perotti es que él hace mucho más hincapié durante la campaña en la defensa de las políticas nacionales, mientras que el espacio del gobernador intenta centrar la discusión en las cuestiones provinciales.

“No encuentro que ninguno de los problemas de los santafesinos se puedan resolver sin complementación de las políticas nacionales”, consideró Rossi, quien continúa formalmente como ministro de Defensa hasta que se anuncie a su reemplazante en el Gabinete.

Si bien evitó polemizar con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner respecto de la decisión de apoyar la lista de Perotti en lugar de la suya, recordó que su pertenencia al kirchnerismo se remonta al 2002 y se mantuvo inalterable hasta la actualidad, en tanto que acusó al mandatario santafesino de tener una “trayectoria más que sinuosa” respecto al movimiento político fundado por Néstor Kirchner y liderado por Cristina Fernández de Kirchner.

A su criterio, Perotti “está privilegiando un conchavo personal a partir del 10 de diciembre del 2023” cuando ya no gozará de la posibilidad de reelección: “Por eso intenta volcar el debate electoral privilegiando las cuestiones provinciales y no el debate nacional”.

“Llegué al kirchnerismo en el 2002 cuando le toqué la puerta a Néstor Kirchner, que atendía en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires. Estaba preparándose para la campaña del 2003. Me acerqué porque entendía que era quien mejor representaba lo que había que hacer en Argentina. Mi acercamiento a los liderazgos siempre fue basada en el sistema de ideas, valores y sentido transformador y ético que le dieron a la política tanto Néstor como Cristina”, resaltó Rossi.

“Mi adhesión a esos valores nunca fue una cuestión transaccional. Para mí en la política las ideas no son transaccionales. Transaccionales pueden ser otras cuestiones como armar una lista. Voy a seguir reconociendo el liderazgo de Cristina y de Alberto en esta circunstancia porque comparto el sistema de ideas que ellos propulsan y comulgan y no me va a modificar ese posicionamiento lo que significa el armado de unas listas en la provincia de Santa Fe”, aclaró.

Rossi aseguró que no se siente “defraudado” por la decisión del Presidente y de la Vicepresidenta de acordar con Perotti y no con él que siempre tuvo los pies en el plato del kirchnerismo.

“Me siento muy sereno con la decisión que he tomado de competir. Mi posicionamiento en la provincia de Santa Fe no cambia mi reconocimiento al liderazgo de ambos, y mi afecto y agradecimientos hacia ambos. Me permitieron ser ministro de Defensa en esta última etapa. En el caso de Alberto, me apoyó en cada una de las iniciativas puede llevar adelante en el ministerio de Defensa con muchísima generosidad y me permitió hacer una gestión que considero mas que positiva”, remarcó.

“Los santafesinos pueden juzgar las trayectorias. Mi trayectoria es muy lineal. Cualquier que toma dos puntos de mi trayectoria política en los últimos 15 años y traza una recta podría saber dónde voy a estar de aquí hacia adelante. No podría decir exactamente lo mismo del gobernador que ha tenido una trayectoria más que sinuosa, especialmente en cómo se posiciona respecto de las políticas nacionales”, concluyó.