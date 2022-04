«El que no lucha es un débil, como el que no come», afirmó Bonafini (Foto Eva Cabrera)

La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró el miércoles que para esa entidad humanitaria «la lucha y la política son tan necesarias como comer» y convocó a los y las jóvenes a seguir la lucha «para que la igualdad sea verdad«.

«Para las Madres la lucha es como comer. La lucha y la política son tan necesarias como comer. El que no lucha es un débil, como el que no come«, afirmó Bonafini en un acto en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata, donde hace 45 años las madres de los secuestrados por la última dictadura cívico-militar comenzaron a marchar en reclamo de sus hijos.

Se trató de un homenaje organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial, junto al Instituto Cultural de la Provincia y la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, que con el lema «Siempre con las Madres» decidieron homenajear su lucha.

Tras realizar la marcha de los miércoles junto a otras Madres de La Plata y otras representantes de provincias que concurrieron al acto, Bonafini habló ante un millar de jóvenes a quienes recordó cómo empezaron a marchar hace 45 años en ese espacio público.

«Un día dijimos ´vamos a marchar´, éramos 2 o 3 y se fueron sumando otras. Y un día se nos ocurrió hacer un boletín. Y nos decían ‘quien lo iba a hacer’, ‘quien lo iba a comprar’ y les dije, yo lo voy a hacer y lo hacíamos en mi casa. Y un día les dije que lo íbamos a mandar a Europa al boletín», relató.

Recordó que tenía un amigo que trabajaba en Aerolíneas Argentinas y «yo cosía gorras, y descosía la gorra (de este amigo), le ponía el boletín y cuando llegaba a Europa entregaba la gorra a una persona que la descosía y sacaba el boletín. Así llegó a París el boletín de las Madres. Porque no hay imposibles. Y cuanto más loca la idea mejor te sale».

«Lo más importante de la vida tiene que ser la igualdad, que la igualdad sea verdad. Tenemos que ser capaces de hacer lo que no hicimos cuando vinieron Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner) cuando no lo hicimos porque teníamos todo, y nos pasaron por arriba, porque olvidamos que la lucha es todos los días«, afirmó.

Hebe de Bonafini dijo a los jóvenes que «cuando abrís los ojos hay que pensar en la revolución, pase lo que pase».

«No puede ser que en un país tan rico hayan niños que no coman. Qué país estamos haciendo?», dijo Bonafini, y lanzó críticas al presidente Alberto Fernández.

Puntualizó que «‘el otro soy yo’ tiene que ser de verdad» e insistió que «ustedes son los que tienen que seguir esta lucha, este camino, no dejen la lucha. La lucha y la política es el amor por los otros».

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, destacó que «es un orgullo y suerte del destino ser contemporáneo de las Madres. Fueron las más valientes de todos, resistieron en los peores momentos«.

«El otro día nos criticaron que una muestra se llama Nunca Más Neoliberalismo, nos criticaron que asociemos el Nunca Más con el neoliberalismo y cómo no hacerlo, si aprendimos de las Madres, de su denuncia, de sus consignas que eran sociales», precisó.

El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, destacó que «es un momento de celebración por su lucha, uno tiene tanto que agradecerles, son un ejemplo, a nivel nacional e internacional, son un ejemplo de cómo se tramitó ese pasado dramático reciente».

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, explicó que las Madres «son memoria vida presente, un ejemplo para todos».

«Cuando Hebe dice ‘politizamos la maternidad’ abrió una puerta, un camino, no sólo para construir un mundo sin terrorismo de Estado, sino un camino de igualdad de derechos, de no violencia, de no discriminación para mujeres y diversidades», sostuvo.

Jorge Jaunarena, de la Mesa de Derechos Humanos, sostuvo que «es una emoción más grande poder homenajear a las Madres, que paradas sobre un dolor inmenso, como el haber perdido a un hijo, lucharon por justicia. Y hoy vemos a tantos chicos y chicas que hacen suya esta lucha. Es un hecho político inmenso».

El acto finalizó con un recital de la cantautora Teresa Parodi.