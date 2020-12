La madre del niño Gabriel pide al Supremo que estime el ensañamiento en la sentencia de Ana Julia Quezada

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, ha pedido al Tribunal Supremo que se estime el ensañamiento en la sentencia de Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo, para que la pena se adecúe a la verdad de lo que sucedió y aumente la condena.

“Estamos muy cansados”, ha expresado la mujer en una entrevista para RTVE, subrayando que sería “muy injusto” que el juicio del asesinato del pequeño tenga que repetirse, como ha solicitado Quezada.

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel, pide que la sentencia del Supremo se adecúe a la verdad de lo que sucedió. Y para ello es necesario que se estime el ensañamiento. Así lo contaba en una entrevista en exclusiva a RTVE

El Tribunal Supremo revisó el pasado martes la sentencia que condenó a prisión permanente revisable a la autora del delito cometido en febrero de 2018, en Rodálquilar (Almería). Sin embargo, por el momento se desconoce el veredicto sobre si habrá o no repetición.

Patricia, ha confesado que no podría soportar la repetición del juicio, pues que Quezada quiera ser juzgada por un tribunal profesional y no un jurado no se trata de un motivo “loable” para ella.