La marcha federal fue un mensaje al Gobierno, que con muy poca inteligencia está desoyendo

Piera Fernández: Fue muy emocionante, en lo personal lo que más movilizó fue lo del interior del país. En mi ciudad, Río Cuarto, fue impresionante. Hay un dato que es interesante, y es que en el interior la marcha fue más masiva que la de abril. Volviendo a Río Cuarto, allí Milei ganó con el 75% de los votos, y marchó mucha gente que acompañó electoralmente al Presidente. Es un mensaje para el Gobierno, que con muy poca inteligencia está desoyendo. En ese sentido nos movilizamos al Congreso, pensado en los términos de que necesitamos que los diputados ratifiquen la ley. El veto estaba anunciado antes de la marcha, y finalmente se firmó. Pero esperamos que los diputados hayan visto cómo se movilizaron en cada una de sus provincias. Tiene que haber llegado. El panorama se veía pesimista y ahora cambió.

P: ¿Están haciendo cuentas de los votos en el Congreso?

P.F.: Sí, estamos atentos. El gran enigma es el bloque PRO. Desde la FUA, con los rectores y los gremios, estamos contactando a absolutamente todos los diputados. Empezamos la semana pasada, con Danya Tavela, autora del proyecto. Después de la movilización seguimos con las reuniones. Los rectores están convocando a los diputados de sus provincias para que vayan a las universidades, que vean cómo funcionan. Porque hay mucho desconocimiento.

P: El Consejo Interuniversitario (CIN) hablaron de “mentiras del Gobierno”. ¿Es desconocimiento o mentiras?

P.F.: Hay mucho desconocimiento. Pero además el Gobierno lanzó una campaña intencional e injusta. Tergiversando información e inventando para justificar el ahogamiento presupuestario. Nos obligaron a salir a dar explicaciones por los estudiantes fantasmas. Se corría el foco. Lo único que pedimos es ratificar la ley para garantizar condiciones de dignidad para estudiantes, trabajadores e investigadores. Además de ser una campaña injusta, la reproducción de esos discursos hace mucho daño, ensucian la imagen de una de las instituciones más valoradas y respetadas, con efectos que son de largo plazo.

P: En su discurso en la marcha hizo énfasis en la cuestión presupuestaria…

P.F.: En la marcha de abril hicimos un reclamo por cinco puntos, y se resolvió solo uno: las partidas de funcionamiento que se subieron 270%, al límite de la inflación. Eso sirve para pagar boletas de servicios, pero es solo el 10% del presupuesto universitario. El Gobierno se negó a resolver los otros cuatro. El primero, los salarios, con pérdida del 50%. El 85% de los docentes está por debajo de la línea de pobreza, según un informe del CIN. La gran mayoría de los docentes son de dedicación simple y ganan $350 mil. En general arrancan con dedicación simple después de mucho tiempo ad honorem. Otros ejemplos, en la UTN: son de dedicación simple ingenieros que trabajan en el ámbito privado, para llevar al aula la innovación de sus trabajos. Pero después lo que ganan no cubre ni el transporte. Entonces, ¿cómo se hace para sostener la calidad universitaria? Además de que la dedicación simple contempla solo el tiempo de clases.

P: Mencionó cuatro puntos irresueltos del reclamo de abril. ¿Además del salarial, cuáles son los otros tres?

P.F.: Otro son las becas estudiantiles. Aumentaron los precios de todos los rubros: alquileres, comida o transporte se triplicaron, y las becas perdieron 70%. Las aplastaron, son becas por evaluación socioeconómica, dirigidas a los sectores más vulnerables que además tienen que rendir académicamente. También se pidió por el sistema científico y tecnológico, con montos congelados. Las becas del Conicet se redujeron, otros programas directamente desaparecieron. Los estudiantes de alto rendimiento no se pueden incorpora porque no hay financiamiento. El último son las obras de infraestructura, hay más de cien obras paradas: campus, laboratorios, aulas. No se mandó un peso.

P: También hizo referencia al Presupuesto 2025, ¿qué observan?

P.F: Primero, es necesario que se ratifique la ley de financiamiento universitario, porque con el presupuesto histórico arrancás muy atrasado, con un piso muy bajo. Pero no solo el Poder Ejecutivo envió al Congreso la mitad de los recursos que pidieron los rectores, además ni siquiera contempla la inflación que proyecta el mismo Gobierno. Inclusive creyéndoles que esa inflación se va a cumplir las universidades van a perder recursos.

P: ¿A qué atribuye esta tensión entre las universidades y el Gobierno de Milei?

P.F.: Hay un motivo ideológico de fondo. El déficit cero se cae, porque el impacto es del 0,14% del PBI. Me da la sensación de que hay un problema con el modelo de universidad pública, igualadora, de acceso irrestricto, de excelencia académica. Choca con la mirada excluyente del Gobierno. Pero igual tiene que dar explicaciones, porque habla de los problemas mintiendo sobre los procesos, pero no dicen cuál es el plan que tiene para las universidades.

P: Anunciaron que están trabajando en algunos proyectos…

P.F.: Sí, para arancelar las universidades públicas a extranjeros no residentes. Por empezar, mintió con los datos tomando un solo ejemplo de una universidad. Hoy los extranjeros representan el 3,9% general de la matrícula, y es más alto en posgrados, que son arancelados. Pero, además, respecto a los extranjeros no residentes, para inscribirte tenés que tener DNI, necesariamente es para residentes, además por la misma duración de las carreras. No hay un debate objetivo, corren el eje.

P: ¿Qué expectativas tienen respecto al futuro del financiamiento universitario?

P.F.: Creemos que es una lucha de largo aliento. Primero, por la ratificación de la ley, después el Presupuesto 2025. Hay un proceso de agotamiento en las aulas muy fuerte. Perdimos previsibilidad, queremos ir a rendir, los profesores a dar clases. Pero hay situaciones personales muy difíciles. Todo esto genera más incertidumbre. Ojalá que el Congreso cumpla con su deber y su rol y respalde al sistema universitario.