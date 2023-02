La masacre del día de San Valentín

El día de los enamorados está a la vuelta de la esquina. Cuando tenía 14 años y vivía en Inglaterra “Valentine’s Day” me generaba fuertes sentimientos. ¿Adivinaría mi identidad la chica a la que le había mandado una cartita anónima de amor? ¿Sería yo el receptor de uno de estos mensajes, o uno de los nabos que no?

Hoy asocio el día de San Valentín con imágenes de sangre, horror y muerte. El martes hará diez años que Oscar Pistorius mató a su amada en la capital sudafricana de Pretoria, disparando cuatro balas a través de la puerta de un baño donde se encontraba la bella modelo Reeva Steenkamp. Pistorius sigue en la cárcel, pero confieso que quisiera que lo dejaran libre este año, como la ley sudafricana permite.

Escribí un libro sobre Pistorius y siento por él una simpatía que muchos -y muchas- considerarían indecente. Me parece injusta la segunda condena que le espera, que se lo masacre por el resto de sus días identificándolo solo y exclusivamente como un asesino.







Pistorius y Reeva, en una foto de 2013 (AFP)

Las redes sociales harán lo suyo para consolidar la idea, claro, como vemos en infinidad de casos menos graves con personas que quedan eternamente retratadas gracias a una idiotez que habrían expresado una vez hace diez años en Twitter. En un momento de descuido, o quizá de borrachera, dijiste algo que se interpretó como racista o sexista o fascista y ya está: esa es la totalidad de tu persona; no hay vuelta atrás, no hay perdón.

Debería haberlo.

A mí siempre me ha atraído el dicho “Tout comprendre c’est tout pardonner”. Aspiro, aunque casi nunca lo cumpla, a entender y no juzgar. El caso Pistorius pone el principio ferozmente a prueba. Sé que si fuera el padre de Reeva Steenkamp sería casi imposible no sucumbir al impulso de la venganza -“que se pudra en la cárcel”- pero pretendo aquí apelar a la generosidad del público en general.

Primero, la hazaña de Pistorius como deportista es insólita. Pertenece más al mundo de la leyenda homérica que al de Leonel Messi o Michael Jordan. A Pistorius le amputaron las piernas justo por debajo de las rodillas cuando tenía diez meses y en 2012, a los 25 años, llegó hasta semifinales de los 400 metros en los Juegos Olímpicos contra atletas de piernas enteras. Como ejemplo de coraje y persistencia nadie le supera.

Segundo, cuando salió la noticia de que había matado a su novia cientos de millones de personas se negaron a creer la versión de Pistorius de que fue “un error trágico” y, sin la más mínima idea de los hechos, se convencieron de que había asesinado a Reeva de manera premeditada. Grupos feministas resolvieron que Pistorius era el símbolo global de la violencia machista, sin detenerse a ver que antes de aquel momento de locura del 14 de febrero de 2013 jamás se había oído hablar de un incidente en el que había agredido a una mujer. Se llegó a decir incluso que era racista, cuando la verdad es que adoraba a Nelson Mandela y sus compañeros paralímpicos negros lo adoraban a él.

E aquí otro fenómeno de nuestros tiempos. Sea en el terreno político o social, enormes cantidades de personas adoptan posturas fanáticas sin saber de lo que hablan.

Tercero, la juez negra que llevó el juicio de Pistorius, con fama de ser implacable con hombres que agreden a mujeres, se creyó la versión del atleta blanco. Lo declaró culpable de homicidio involuntario, cosa que, por supuesto, no cambió en absoluto la percepción de la mayoría de aquellos y aquellas que necesitaban convencerse de que Pistorius era el prototipo del machista violento.

Cuarto, un tribunal de apelación liderado por un juez blanco rescindió el veredicto de la jueza y lo condenó por homicidio voluntario. Pero no del homicidio voluntario de Reeva Steenkamp. Eso nunca, ni remotamente, se comprobó. Nunca se estableció un posible motivo, más bien lo contrario ya que se estaban preparando para mudarse juntos a Johanesburgo.







El sudafricano Óscar Pistorius, fue el primer atleta amputado que participó en unos Juegos Olímpicos. Compitió en una de las rondas clasificatorias de la prueba de 400 metros de Londres 2012. (EFE)

Quinto, yo, que estuve presente en la sala durante el medio año que duró el juicio inicial, entiendo el veredicto de la jueza. Lo entiendo no solo por la debilidad de las pruebas del fiscal, que pretendía argumentar que la muerte de Reeva había sido intencional, sino también por la emoción que despertó el espectáculo de un Pistorius claramente compungido.

Lloró de principio a fin, muchas veces sumando aullidos a sus lágrimas de desesperación. Porque conozco Sudáfrica bien, se, igual que la jueza, que en un país tan violento la paranoia que exhibió Pistorius, su temor de que había un intruso armado en su casa, fue desmesurado pero no incomprensible tomando en cuenta el hecho de que en ese momento se tambaleaba en los nudillos de sus piernas amputadas.

Dicho esto, entiendo al tribunal de apelación porque la lógica dice que, al pensar que había un ser humano en el baño, tenía que haber sabido que disparaba a matar. Lo que nadie sabe, salvo Pistorius, es si quiso matar a su novia o no. Me han preguntado mi opinión mil veces. Hasta ahora, refugiándome en la dichosa objetividad periodística, había dicho que no sabía. Pero lo que siento en mis huesos tras haber estudiado el caso y haber hablado con Pistorius durante el juicio más que cualquiera otro periodista, es que es que estaba muy enamorado de Reeva, que cayó preso del pánico, que no la quiso matar. Que de lo que esta triste historia se trata es de una doble tragedia, para la víctima y para el que la mató.

El dolor con el que convivirá Pistorius el resto de sus días será mucho peor, creo, que cualquier condena de cárcel. No planeó fríamente la muerte de su novia, no es un homicida en serie, no es un Putin que mata sin piedad año tras año tras año. Tuvo un momento de locura, causa de una súbita confluencia de circunstancias del azar. Nada más. No se merece el eterno estigma del asesino. Como muchos que la opinión pública ha linchado, se merece un cierto grado de compasión.