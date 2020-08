La mesa de los martes: el religioso almuerzo que marca las decisiones de Alberto Fernández

El almuerzo en el chalet de la Quinta de Olivos junta a a los representantes de cada sector del Frente Todos. El presidente Alberto Fernández se sienta en la cabecara junto a Santiago Cafiero, Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Sergio Massa para almorzar y charlar. “Es una mesa política”, cuentan a minutouno.com algunos de sus integrantes. ¿De qué se habla? “Hacemos un repaso de la semana que pasó, analizamos los temas y plantemos los días que vendrán”, responden en estricto off the récord que se respeta.

En “la mesa de los martes” se diseñan cuestiones importantes de la agenda del gobierno y se dejan en claro las posturas de cada uno. No siempre coinciden, eso lo dejan en claro, pero sí buscan coordinar estrategias y puntos de vista.

Un ejemplo es la relación del binomio Mauricio Macri – Horacio Rodríguez Larreta o Larreta – Macri. Para algunos de los comensales Jefe de Gobierno de la Ciudad o muestra una postura diferente a la del ex mandatario: colabora, negocia y no enciende a los seguidores del Pro a marchar contra la cuarentena o contra decisiones del gobierno. Para otros de los que se sientan junto a la gaseosa de pomelo que toma Alberto, “Macri y Larreta son lo mismo más allá de sentarse con el Presidente a ver como sigue la cuarentena”.

El martes último “la mesa” se amplió. Además de los cinco concurrentes habituales, se sumaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, el de transporte Mario Meoni y los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham), Fernando Espinoza (La Matanza) y el avellanedense Jorge Ferraresi, otro hincha de Argentinos Juniors como el Presidente.

¿Por qué pusieron seis platos más? “Necesitábamos otras voces para analizar algunas cuestiones. Cada vez que podamos vamos a sumar gente para escuchar más opiniones”, afirmaron.

Esta vez, el almuerzo de trasladó al quincho de Olivos y la agenda fue más amplia en una semana en la que la oposición arrancó en el centro de la escena por la marcha de confusas consignas del 17A. “Vamos a tener que convivir con las marchas, pero nosotros seguimos con nuestra agenda”, anticiparon.

Aunque las marchas “antitodo” continúen, coinciden al unísono todos los que almorzaron, los planes del gobierno no se modificarán. El escenario que ven desde la Casa Rosada marca que la oposición o parte de ella, “quiere generar un clima social de hartazgo que no es tal. Las marchas electoralmente no marcan nada”, dijeron a m1 bajándole el precio a la movida. Otro de los asistentes agregó “nuestro plan sigue. Nos votaron para esto, salen a la calle y lo seguirán haciendo por oposición, nada más. Hagamos los que hagamos”.

Saben también que el próximo jueves se está convocando por redes sociales a marchar al Senado de la Nación, donde se tratará el proyecto de la Reforma Judicial. “La mesa de los martes” coincide en “seguir adelante” con el proyecto.

La presencia de Gabriel Katopodis marcó la importancia de su Ministerio para la reactivación económica. La obra pública es vital en los planes del gobierno para la pospandemia y por eso el ex intendente de San Martín irá todas las semanas a Olivos a anunciar y mostrar junto al Presidente inauguraciones de obras y futuras construcciones.

Parte de la mesa estable de los martes en Olivos sabía del decreto anunciado el viernes por Alberto Fernández que estableció a la telefonía celular y fija, las prestaciones de Internet y a la TV paga como servicios públicos esenciales y el congelamiento de precios hasta fin de año. Ante esto, fuentes de la Casa Rosada fueron claras al afirmar que “la gestión del gobierno va por acá. La realidad nuestra es esta, tomar medidas que favorezcan a la gente. Pueden seguir marchando, pero nuestra agenda va a seguir sin cambios”, le repitieron a minutouno.com

Este martes habrá otro almuerzo en Olivos. Los integrantes de la mesa, ya lo saben.