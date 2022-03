La ministra Vizzotti y el gobernador Zamora despliegan una apretada agenda en Santiago

La ministra de Salud de la Nación está en la provincia para acompañar al primer mandatario provincial en la inauguración de importantes obras.

Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, llegó anoche a Santiago del Estero y este jueves tendrá una cargada agenda junto con el gobernador Gerardo Zamora.

Participará de la inauguración del Centro Especializado en Estudios Metabólicos y Moleculares, ubicado en el predio del hospital “Mama Antula”. Además, en este nosocomio, se hará la habilitación de un servicio de tomografía.

Más tarde, la comitiva se trasladará hasta El Polear, en el departamento Banda, donde se inaugurará un Centro de Salud Mental de la provincia. También están previstas otras actividades con su par provincial, Natividad Nassif.

Situación epidemiológica

Carla Vizzotti se refirió a la situación epidemiológica y sanitaria por el Covid-19 y la gripe. En tal sentido, reiteró la recomendación de colocarse las vacunas. Además, con relación a la nueva ola de contagios de coronavirus en Europa, advirtió: “El virus no va a desaparecer”. La funcionaria recalcó que “el virus no va a desaparecer, eso es lo que hay que terminar de entender. No es un virus que se pueda eliminar o erradicar, tiene reservorios fuera del ser humano. La enfermedad no da inmunidad de por vida, la vacuna no protege el 100% y tampoco dura de por vida. Siembre vamos a tener Sars-COV-2, será estacional y en invierno va a aumentar y por eso tenemos que saber cuáles son los cuidados y sostener la vacunación”.

Consultada si hay que tener mayor preocupación por la Gripe A que por el coronavirus, Vizzotti indicó: “Venimos diciendo que no circularon otros virus más que el Sars-COV-2 los últimos dos años y en este momento tenemos un adelantamiento y un aumento del número de casos de gripe, sobre todo en pediatría y tenemos que ocuparnos de las dos cosas”. Y recalcó que estas enfermedades “se previenen con el barbijo, con el lavado de manos, con aislamiento del ambiente. Tenemos vacunas para los dos, para la influenza la vacuna para niños de 6 a 24 meses, mayores de 65, personas gestante y de 12 a 65 años con condiciones de riesgo. Comenzamos el viernes pasado en todo el país y se va a ir distribuyendo la vacuna a medida que vaya llegando. Lo que hay que hacer es sostener las medidas de cuidado, vacunarse y saber que en otoño y en invierno tenemos un aumento de las enfermedades respiratorias, que el virus del Sars-Cov-2 vino para ser un virus estacional, así que las medidas de cuidado hay que sostenerlas”.

Ante una requisitoria puntual de cuánto tiempo más hay que usar el tapabocas, subrayó: “Por ahora en espacios cerrados, la recomendación es continuar con el uso de tapabocas”. Con relación a las vacunas contra el Covid- 19 rescató que “faltan venir vacunas de todos los contratos, hemos disminuido un poco la recepción porque tenemos stock”. Añadió que el envío de vacunas Sputnik desde Rusia, no se vio afectada por la guerra entre ese país y Ucrania.