La minoría palestina se levantó en Israel en medio de la ofensiva contra Hamas en Gaza – Télam

Protestas y disturbios entre judos y musulmanes, incluyendo intentos de linchamiento, estallaron este mircoles por tercera noche en ciudades de Israel de mayora palestina en medio de la ofensiva israel contra Hamas en la Franja de Gaza y tras varios das de violencia en lugares sagrados de Jerusaln, en una seria amenaza para la paz interna israel.

Aunque las crecientes hostilidades en Gaza se asemejan cada vez ms a las tres ofensivas israeles lanzadas contra la regin desde 2007, la explosin de ira de la minora de origen rabe de Israel agrega un factor nuevo con gran potencial de desestabilizar a Israel, ya que uno de cada cinco de sus ciudadanos son palestinos.

En una seal de la gravedad de la situacin, el primer ministro israel, Benjamin Netanyahu, calific la violencia de “intolerable” y de “anarqua” y dijo que estudiaba un mayor despliegue del Ejrcito para contenerla, mientras la polica inform que detuvo a 374 personas y que 36 agentes resultaron heridos desde el lunes por la noche.

Una nueva intifada

El movimiento islamista Hamas, que gobierna en Gaza y ha lanzado cientos de cohetes a territorio israel esta semana, llam a iniciar una nueva “Intifada”, o levantamiento popular contra Israel, como las ya ocurridas en 1987 y 2000, que duraron varios aos y dejaron miles de muertos palestinos e israeles, en su mayora civiles.

Algunos de los peores disturbios se registraron en la ciudad de Lod, unos 15 kilmetros al sur de Tel Aviv, donde dos noches seguidas de protestas y violencia dejaron un palestino-israel muerto, decenas de vehculos y tres sinagogas incendiados y donde hubo fuertes enfrentamientos entre manifestantes palestinos y policas israeles.

“Una Intifada ha surgido en Lod, tienen que enviar al Ejrcito”, dijo este mircoles el alcalde de Lod, Yair Revivo

Tambin hubo choques y agresiones en la nortea ciudad de Umm al-Fahmm, donde un palestino-israel de 17 aos fue herido de bala, segn su familia por un polica israel, y donde policas israeles abrieron fuego contra un auto que intent atropellarlos, y cuyo conductor logr huir de la zona en el vehculo.

Toque de queda

La polica de Israel decret este mircoles un toque de queda nocturno en Lod luego de que el primer ministro israel, Benjamin Netanyahu, declarara este martes un estado de emergencia en la localidad de poblacin mixta juda y musulmana tras una serie de ataques, choques y disturbios registrados en la noche del lunes para el martes.

Pese al toque de queda, palestinos-isreales e israeles de extrema derecha volvieron a enfrentarse este mircoles al caer la noche, y al menos 20 personas fueron arrestadas, inform la polica.

Tanto judos como musulmanes se arrojaron piedras entre s y contra la polica, que lanz granadas aturdidoras, agreg la polica en un comunicado, inform el diario isreal Haaretz en su pgina web.

Ya bien entrada la noche, Netanyahu dijo que la violencia era “intolerable” y que estudiaba mandar ms tropas a las ciudades afectadas.

“No podemos aceptarlo. Es anarqua. Nada puede justificar que una turba de rabes ataque a judos ni que una turba de judos ataque a rabes. No se puede hacer justicia por mano propia. No se puede intentar linchar a un civil rabe as como no podemos ver que ciudadanos rabes hagan eso a ciudadanos judos”, dijo en un video.

Ms temprano, el presidente israel, Reuven Rivlin, conden los disturbios en un mensaje menos equilibrado en el que haba echado toda la culpa a una “multitud rabe sedienta de sangre”, sin hablar de los disturbios protagonizados por judos.

Horas antes de las declaraciones de Netanyahu, un grupo de palestinos-israeles atac a un hombre judo en la nortea ciudad de Acre y lo hiri de gravedad, informaron la polica y los doctores que lo trataban.

Ms tarde, judos de extrema derecha sacaron a un palestino-israel de su auto en la ciudad de Bat Yam, en la periferia sur de Tel Aviv, y lo golpearon hasta que fue rescatado y llevado hacia un hospital, inform la polica.

Decenas de judos marcharon por la ciudad, atacaron comercios de palestinos-isreales y gritaron consignas racistas, inform el diario isreal Haaretrz, que cit fuentes policiales.

En otra parte de Bat Yam, manifestantes israeles quemaron un patrullero.

Despliegue militar

En una decisin muy inusual, el Ministerio de Defensa despleg este martes en Lod a 500 soldados destacados en Cisjordania, los territorios palestinos ocupados por Israel y separados geogrficamente de Gaza por el Estado judo, y este mircoles orden el envo a la localidad de unidades de guardias fronterizos para ayudar a la polica a mantener el orden.

Antes de los nuevos arrestos en Lod, la polica dijo que 270 personas fueron detenidas en las ltimas dos noches en todo Israel por los hechos de violencia.

Pogromos

“Las escenas de pogromo en Lod y los disturbios en todo el pas por parte de una multitud rabe sedienta de sangre, que hiri a personas, provoc daos materiales e incluso atac lugares sagrados para el judasmo son imperdonables”, dijo Rivlin en un comunicado.

Progromo es una palabra de origen ruso aplicada a ataques violentos por parte de poblaciones no judas contra los judos en el desaparecido Imperio Ruso y en otros pases y que luego se utiliz, de manera ms amplia, para designar a saqueos y matanzas de gente indefensa, especialmente judos, llevados a cabo por una multitud.

Lod

Lod, colindante al aeropuerto internacional de Ben Gurin, es una ciudad de 77.000 habitantes situada entre Tel Aviv y Jerusaln, de los cuales 47.000 son judos y 23.000 palestinos con ciudadana israel.

Estos ltimos, descendientes de palestinos que continuaron en sus tierras tras la creacin de Israel en 1948, constituyen un 20% de la poblacin del pas y se dicen a menudo vctimas de discriminaciones con respecto a la mayora juda.

"Una Intifada ha surgido en Lod, tienen que enviar al Ejrcito", dijo este mircoles el alcalde de Lod, Yair Revivo, antes de la declaracin del toque de queda y luego de los disturbios de anoche, cuando miles de palestinos-israeles celebraron el funeral del hombre muerto a tiros la noche anterior, al parecer asesinado por un israel judo.

Varios autos de palestinos-israeles fueron atacados mientas circulaban por la localidad por presuntos radicales judos, dijo la polica.

Cohetes en viviendas

Tambin en Lod, dos israeles, un hombre de 52 aos y su hija de 16, al parecer ambos de origen palestino, murieron este mircoles cuando un cohete lanzado desde la Franja de Gaza cay en el patio trasero de su casa, informaron autoridades.

La polica israel dijo que el toque de queda en Lod regir desde las 20 a las 4, que todos los residentes de la ciudad deben permanecer en sus casas y que que slo podrn ingresar a la ciudad sus residentes, siempre y cuando estn volviendo de sus trabajos.

La infrecuente medida se adopt para “mantener la seguridad de los residentes de Lod y salvaguardar sus propiedades”, dijo la polica en un comunicado.

El Gobierno tambin despleg unidades de polica suplementarias en Lod, donde, segn medios israeles, tres sinagogas y varios comercios propiedad de judos fueron incendiados anoche.