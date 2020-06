LA MIRADA DE CARDOSO.

Fernando Henrique Cardoso fue un notable presidente de Brasil, sino un estadista no solo respetado en su país sino en América Latina. Tiene interés, afecto y amigos en la Argentina. Suele darse una vuelta discreta por Buenos Aires y no sorprende descubrirlo en una librería o en una exposición de pintura.

“Aquí está mal. Es una locura, una falta de dirección que rara vez he visto, y va a empeorar. Porque cuando termine la pandemia, aquellos que no tendrán medios de vida estarán allí, desempleados, sin ingresos.”

“La Argentina tiene una ventaja: muchos alimentos para exportar. La demanda tal vez disminuya un poco, pero no tanto. Pero los que viven en pequeñas empresas son liquidados. No tienen forma de aguantar. Creo que la deuda pública explotará, aquí, allá y en todas partes. Brasil ya es el quinto país con más muertes por coronavirus.”

“Estas pandemias globales ocurren a veces, pero se ha demostrado que se está extendiendo rápidamente, y me temo que no es solo una ola, sino que hay otras. Así que debemos darnos cuenta de la importancia de tener la preparación necesaria. También creo que tenemos que darnos cuenta de las desigualdades. Esta crisis vino por vía aérea, pero afecta la pobreza. Y para esta pandemia, no existe una vacuna o tratamiento específico, y la única opción que tenemos es mantenernos alejados el uno del otro. ¿Y los que no tienen nada? En los barrios pobres, la gente está en la calle, porque lo que sucede en sus hogares es peor que en la calle, ¡donde lo atrapan! El problema es que hemos aceptado la desigualdad como “normal”, pero con tantas desigualdades, es difícil hacer frente a estas pandemias.. Europa está empezando a recuperarse. ¿Y cuando llegue a África? Este virus ataca a los ricos y a los pobres, pero los ricos se aíslan, tienen una forma de vida; los pobres no. Y además de eso, la sostenibilidad de esta pandemia es otro factor. En poco tiempo será difícil mantener a las personas en casa. Espero que tengamos recuerdos. Porque la humanidad recuerda, pero también olvida. Y los ricos se olvidan más rápido porque están menos afectados.”

“Esperemos que el mundo registre más solidaridad. Esto generalmente no sucede. Ahora vemos muchos gestos, pero también vemos lo que está sucediendo… ¡Estados Unidos primero! (por el lema de Donald Trump, “ ¡Estados Unidos primero! ”). ¿Cómo Estados Unidos primero? Estados Unidos tiene una responsabilidad global, pero me temo que la tendencia será: cada uno con él y Dios sin nadie. Nos costó mucho llegar a donde estamos. La pacificación tomó un gran esfuerzo después de las guerras mundiales. No fue fácil. Churchill, Roosevelt, Stalin… Grandes líderes que sufrieron juntos, mientras que ahora los líderes son más débiles y no han sufrido juntos.”

“En política, se inventa el futuro. No hay un futuro planeado de antemano por las coaliciones de factores. Y para inventar el futuro, necesitas liderazgo. Por eso me preocupa la falta de liderazgo, en nuestros países y en los principales. El presidente de los Estados Unidos irá a las elecciones. Si Trump gana, no será bueno para el mundo. Entre otras razones, por los gobiernos que se adhieren a él, como Brasil, donde Bolsonaro tiene una visión pro-Trump. Ambos creen que la pandemia es algo que se ha hecho contra ellos, ¡pero que es una gripe pequeña! Es por eso que reconstruir este mundo no será fácil, incluso si una de las ventajas que tenemos en la región es que estamos lejos. No hay razón para adherirse a una posición, es necesario maniobrar y establecer el multilateralismo, incluso si la tendencia va en la dirección opuesta.”

“ Después de la Segunda Guerra Mundial, gradualmente llegamos a la noción de humanidad.. Pero ahora, no veo liderazgo con visión y no creo que aparezca en el corto plazo, pero estoy seguro de que tenemos que abrir espacios para las nuevas generaciones. Con suerte, con la pandemia y la crisis económica mundial, surgirán nuevos líderes de otra generación.”

“En Brasil las fuerzas armadas han cambiado mucho. Creo que esta generación de soldados es profesional y ha aceptado la idea de la Constitución. Dicho eso, un ex soldado con una visión corporativa típica del ejército anterior, con poca conexión con los civiles, fue elegido presidente. Y les recuerdo que cuando (Salvador) Allende fue presidente de Chile, nombró a muchos soldados. Cuando los gobiernos son débiles, ven a los militares como un bastión para mantenerse. Ahora, eso es más lo que está sucediendo aquí (para Brasil). El problema es otro: con la proximidad del poder, los militares se acostumbran al poder y esto puede conducir a otro riesgo. Ahora las democracias no mueren por golpes de estado, sino por dentro. Esto me preocupa.”

“El mundo ha cambiado a través de relaciones directas, persona a persona, en línea. Aunque estamos presenciando la proliferación de noticias falsas, la vocación predominante es buscar información, comentar y participar. Ahora es más difícil controlar lo que está sucediendo e incluso si alguien trata de controlar los medios, las personas pueden oponerse. Segundo, porque no puedes ir lejos sin un horizonte de esperanza. Los políticos deben imaginar una salida. Deben coordinar sus esfuerzos durante la pandemia y no olvidar la economía. Y en tercer lugar, porque ya hemos probado el sabor de la libertad. Como dijo un ex embajador francés, América Latina es “el lejano oeste”. Extremo, sí, pero occidental. La idea de libertad es parte de nuestra cultura.”

“El riesgo es que caigamos en una dirección autoritaria y populista. Los pobres terminarán aún más pobres. No debemos permitir que los líderes populistas se conviertan en líderes autoritarios.”

“Ha llegado el momento de darse cuenta de que la pandemia está afectando a todo el planeta y que los problemas por venir también. ¿Qué tipo de gobierno podemos ofrecer a un planeta que es malo después de la pandemia? Esto cambiará el equilibrio de poder, lo que afectará a los Estados Unidos y China.. Si hay o no una disputa abierta entre China y los Estados Unidos. Esperemos que permanezca dentro de los límites de la paz y que sea posible recrear un orden internacional más participativo, que incluya países como el nuestro, con un objetivo máximo: preservar la paz.”

*Fernando Henrique Cardoso fue profesor en Stanford, Princeton, Brown, Berkeley, Cambridge, la Sorbona y la Escuela Francesa de Estudios Superiores. Ocupó el cargo de canciller, ministro de Economía y presidente de Brasil (1995-2002).