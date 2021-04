«La mirada parcial del comité de infectólogos fracasó» – NCN

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, presentó un proyecto de ley para crear una comisión de expertos más amplia y plural que asesore al Presidente en la lucha contra la pandemia. “Durante la primera ola de COVID19 el Gobierno nacional convocó a un comité de expertos dominado por médicos infectólogos. Este comité ofreció una mirada parcial y limitada del fenómeno complejo que supone la pandemia”, sostiene Negri en los fundamentos de la iniciativa legislativa que presentó.

“Es evidente, entonces, que, si no cambiamos el proceso, si no aprendemos de los errores, no podemos esperar resultados diferentes de cara a esta segunda ola, que pareciera querer golpear más fuerte que la primera. Es hora de que la pandemia sea abordada como lo que es: un problema multidimensional, sistémico y que no distingue banderas políticas. Es por eso que se necesita un comité de expertos independientes que asesore al gobierno desde diferentes aristas”.

El proyecto de ley crea la “Comisión Asesora para el Abordaje de la Pandemia del Virus SARS-COV2, con carácter consultivo, en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación”. Según dice el artículo 4°, “la misma será integrada por expertos académicamente prestigiosos y con reconocida e intachable trayectoria dentro del ámbito de su sapiencia. Deberá respetarse en su conformación la representación federal y la paridad de género”.

Las áreas de trabajo deberán dividirse en equipos a efectos de contemplar las siguientes temáticas:

Salud: contará con expertos infectólogos, epidemiólogos y sanitaristas como así también médicos de distintas especialidades.

Educación: estará conformada por expertos especialistas en infancia, adolescencia, pedagogía, educación y docencia.

Economía y Trabajo: contará con expertos en políticas laborales, relaciones laborales y sindicales, política impositiva, economía empresarial, además de representantes de las diferentes industrias y sectores.

Comunicación: contará con expertos en comunicación social, marketing y publicidad.

Psicología/salud mental: contará con expertos en psicología, psiquiatría y neurociencias.

Ciencias sociales: contará con expertos en sociología, filosofía, antropología, derecho, derechos humanos, ciencia política, economía, trabajo social y estadística.

Tecnología y ciencia de datos: contará con expertos en tecnologías de información y comunicación y modelos matemáticos y epidemiológicos.

Críticas al enfoque y abordaje del Gobierno durante la primera ola

“Si bien nuestro sistema de salud no colapsó durante la primera ola del modo en que vimos caer a los sistemas de Europa, Estados Unidos o Brasil, y pudo prepararse en los primeros meses de la cuarentena, el profundo déficit en la implementación de políticas activas de testeo, rastreo, y aislamiento de casos hizo imposible ganarle la pulseada a la pandemia y doblegar la curva. Las altas tasas de positividad de los testeos son indicadores de una baja detección de casos, por lo que podemos inferir que la cantidad real de infectados por COVID19 en nuestro país supera en varias veces los casos detectados”, dice Negri en los fundamentos.

“El único instrumento al que se apeló fue la implementación de una cuarentena exageradamente prolongada que, si bien contó con alto acompañamiento social al inicio de la pandemia, se quebró cuando la sociedad no resistió más”. Luego, el proyecto sostiene: “Los últimos números publicados por el INDEC indican que el 42% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y más de 10% por debajo de la línea de indigencia. Estos índices han aumentado dramáticamente como consecuencia de la pandemia, pero también por la cuarentena plana y las restricciones y prohibiciones a lo largo de 2020”.

“Si la política es una herramienta para transformar la sociedad, es hora de dejar de lado las mezquindades y la arrogancia y de comprender que nadie se salva solo. Para ganar esta regata se necesitan todos los brazos”, finalizan los fundamentos del proyecto de Negri.