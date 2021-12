La misión de vincular movimiento, sentimientos, pensamiento y actitudes del usuario

La recordación y el impacto serán mejores y más eficientes, las personas memorizan más los momentos lindos.

De esta manera el verano se convierte en el escenario perfecto y 2022 estrenará novedosas estrategias fundamentalmente apoyadas en tecnologías digitales.

La industria creció tanto a nivel procesamiento de información que una persona en simultáneo puede estar expuesta a una “publicidad” de muchas formas por medio de una estrategia omnicanal. Seguir la ruta de un individuo en un espacio tan difícil donde el eje está centrado en las familias, los amigos, el entretenimiento, para las marcas es complejo, es una ardua tarea de digital que deberá focalizar en muy pocos mensajes muy relevantes, muy personalizados en el aquí y ahora de cada uno, desde ir al teatro, a cenar, vivir recitales o una salida con amigos, la gente está en movimiento, la vieja geolocalización por sí sola quedó obsoleta.

Me viene a la mente la frase que dice: ¨Una marca no puede ser todo para todos, hay que apostar por ser algo único para alguien” no puedo dejar de emparentarlo con esta realidad en la que gracias a la big data se vincula el movimiento, sentimientos, pensamientos y actitudes de los individuos, llegar ahí con un mensaje tiene que ver con generar branding real.

CEO & Founder de Youknow Digital.