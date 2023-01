La misión del OIEA trabaja en la planta nuclear de Zaporiyia

Una misión de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, comenzó su labor en la planta, anunció este lunes el director general de la entidad, el argentino Rafael Grossi.

«Estamos aquí para ayudar a garantizar la seguridad y la protección nucleares durante el conflicto en curso», escribió el diplomático en Twitter.

Publicó además un vídeo del izado de la bandera del organismo en la planta y reafirmó también que en breve el OIEA, con sede en Viena, se presentará en todas las centrales nucleares de la zona.

El domingo, Grossi había elegido la misma vía de comunicación para asegurar que la OIEA «está expandiendo su presencia en Ucrania para ayudar a prevenir un accidente nuclear durante el conflicto en curso».

Esta semana el argentino se reunirá con miembros del gobierno de Kiev para debatir su iniciativa de crear una zona de seguridad y protección alrededor de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y desde hace casi un año bajo control del Ejército ruso, y donde expertos del organismo se encuentran hace ya más de cuatro meses.

IAEA flag is now flying at #Ukraine’s #Pivdennoukrainsk (South Ukraine Nuclear Power Plant). We are here to stay to help ensure nuclear safety & security during ongoing conflict. Soon IAEA will be permanently present at all 🇺🇦 NPPs. pic.twitter.com/tCd7Wf22Kb

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 16, 2023