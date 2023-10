La mitad de las personas negras que viven en Europa sufrieron racismo

Un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) reveló que casi la mitad de las personas negras que viven en la Unión Europea (UE) sufrieron racismo, una cifra que muestra el deterioro de la situación al compararla con encuestas anteriores.

«Es chocante no ver ninguna mejora desde nuestra última encuesta en 2016», comentó el director de la FRA, Michael O’Flaherty, en un comunicado.

La situación incluso se deterioró, dado que el 45% de los encuestados declara haber sido víctima de racismo en los cinco años anteriores a la encuesta, frente a un 39% antes.

La vocera de la FRA Rosalina Latcheva dijo a la agencia de noticias AFP que el informe también da cuenta de un aumento de los discursos «que presentan a la migración como una amenaza», y lamentó «su impacto en la forma en que se percibe a las personas negras» en la sociedad.

