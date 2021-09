“La molinería tiene sus bases sanas, pero el negocio está complicado” – Télam

Diego Cifarelli, presidente de la Federacin Argentina de la Industria Molinera (FAIM).

El presidente de la Federacin Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, sostuvo este sbado que la industria harinera tiene “sus bases sanas” y que existe un “grado de endeudamiento bajo” dentro del sector, aunque remarc que “el negocio est complicado” y que es necesario combatir la informalidad y aumentar las exportaciones.

En una entrevista con Tlam, el dirigente empresario subray la necesidad de combatir a la informalidad dentro de la actividad, como tambin aumentar las exportaciones, ya que hoy la capacidad instalada de produccin, segn seal Cifarelli, alcanza para “abastecer a dos Argentinas”.

A continuacin, los principales tramos de la entrevista.

– Tlam: Tras la presentacin del concurso preventivo de acreedores por parte de Molinos Cauelas, cmo est el sector?



– Diego Cifarelli: Lo de Cauelas lo tomamos como un tema puntual y, dentro de l, como una situacin puntual dentro de la empresa, donde converge una situacin de estructura financiera con un club de bancos que se remonta a hace tres aos. Cuando surgi ese problema la empresa continu trabajando durante ese tiempo con capital propio y con sus accionistas y cuando esta situacin se da, la empresa no tiene otra alternativa que presentar el concurso, porque tiene que priorizar el trabajo de 3.500 personas y la continuidad de la compaa. Estaba todo encapsulado y un par de instituciones financieras decidieron salir del acuerdo para cobrar espontneamente su deuda y eso es complejo. Pero la empresa tiene todo al da la parte de proveedores y con sus empleados tambin.

– T: Entonces no es una situacin comn en el sector…

– DC: El sector est en su grado de endeudamiento ms bajo con las entidades de crditos debido a que el costo de este es difcil de tomar. El sector est sano, lo que no significa que el negocio sea rentable. Tiene sus bases sanas, pero el negocio est complicado. Estamos tratando de salir con la fuerza de dos situaciones muy claras, como es el combate a la marginalidad y el otro el crecimiento de las exportaciones. El primero es para establecer reglas de juego claras entre todos los competidores, ya que en productos de tan poca diferenciacin, como la harina, la evasin de impuestos es determinante para inclinar la balanza a favor del que no los paga. En el punto dos, es necesario internacionalizar a todo el sector. Solamente con la internacionalizacin de las empresas se va a poder dar cuenta del exceso de capacidad instalada que tenemos. Hoy podramos abastecer a ms de dos Argentinas, porque nos sobra 15 das al mes para producir y eso solamente se ocupa generando mercados.

– T: Cmo ve la campaa que se avecina?



– DC: Este ao ha sido bastante tranquilo. Por momentos se tens el mercado y, en este momento, hay una pequea tensin que creemos que se va a relajar a posteriori de las elecciones. Pero ha sido tranquilo. Si se hace un anlisis, la harina pura fue el producto que menos aument ao contra ao. Eso demuestra que ha sido un ao de poca volatilidad y que la estrategia utilizada ha sido bastante lgica por parte de los molinos. Estamos a la vspera de una campaa muy buena, que si acompaa el clima, podramos tener una produccin de 20 millones de toneladas de trigo o ms, donde creemos que el productor va a tener un buen precio por su producto. La entrega en diciembre ya cotiza a US$ 240 la tonelada, un precio histrico para la Argentina. Vamos a ver exportadores con un gran volumen para despachar y donde esperemos que la molinera, siempre asegurando la alimentacin de la sociedad, pueda tener una posibilidad de expandir sus fronteras de comercializacin al mundo. Eso es fundamental para encontrar el equilibrio en el sector. Si no lo encontramos en la comercializacin, va a estar bastante complicado por la cantidad de empresas que fabrican harina.

– T: Y cmo se alcanza el equilibro?

– DC: El equilibrio es que se exporte hasta el ltimo grano posible, en un equilibrio de atencin del consumo interno. Que este ltimo est abastecido y se exporte ese grano para tener las divisas.

– T: Y ese equilibrio lo tiene que buscar la cadena?



– DC: Le hemos pedido al Estado que no intervenga en nuestra cadena, que tenemos el nivel suficiente de madurez e inteligencia para que brille cada uno de los eslabones. Por momentos, algunos no brillan como uno quisiera, pero le hemos pedido al Estado dentro de la mesa de trigo en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que nos permita el dilogo -y as ha sido-, para encontrar las soluciones en nuestra cadena.

– T: Respecto al CAA, del cual FAIM es parte, confan en que se mande en los prximos meses el proyecto de ley con incentivos para la agroindustria?



– DC: Es importantsimo para el pas la externalizacin de toda la agroindustria. En su fortaleza est el futuro del pas, ms all de que hay otros sectores fuertes. Fue el sostn de los ltimos aos y con muy poco puede triplicar la cantidad divisas que ingresa y los puestos genuinos de trabajo por la exportacin. Por eso creemos que el proyecto es un elemento motivador que prioriza las economas regionales y a las empresas de alimentos.

Estamos convencidos de que ms all de la discusin de puntuales artculos, el proyecto va a ver la luz en el Congreso, porque es el que marca el rumbo del pas y estamos convencidos de que el Gobierno ve en la agroindustria una luz importante para el futuro.