LA MORALEJA DE CHINA Y RUSIA

Thomas L. Friedman* La última década parecía buena para los regimen autoritarios y desafiantes para los democráticos. Las ciberherramientas, los drones, la tecnología de reconocimiento facial parecían hacer que los autoritarios eficientes fueran aún más eficientes y las democracias cada vez más ingobernables. Occidente perdió la confianza en sí mismo, y los líderes rusos o chinos se restregaban las manos. Pero sucedió algo inesperado: Rusia y China se extralimitaron.

Vladimir Putin invadió Ucrania y, para su sorpresa, invitó a una guerra indirecta con la OTAN y Occidente.

China insistió en que era lo suficientemente inteligente para una solución local a una pandemia, dejando a 374 millones de chinos bloqueados en todo Shanghai y partes de otras 44 ciudades .

En resumen, tanto Moscú como Beijing de repente chocan con fuerzas y sistemas más poderosos de lo que jamás habían anticipado. Y las batallas están exponiendo, al mundo entero y a su propia gente, las debilidades de sus propios sistemas.

Rusia es un proveedor clave de trigo, fertilizantes, petróleo y gas natural. Y China es el origen o un eslabón crucial de miles de cadenas mundiales de suministro de fabricación. De modo que todos los rincones del planeta se verán afectados.

Putin supuso que si su ejército aplastó a opositores militares en Siria, Georgia, Crimea y Chechenia, podría devorar rápidamente a un país de 44 millones de personas, Ucrania, que se había movido para unirse a Occidente.

Ha sido una debacle militar y económica para Rusia hasta ahora.

Cuando el ejército ruso se enfrentaba a enemigos en Georgia, Siria, Crimea y Chechenia, Rusia podía simplemente bombardear indiscriminadamente cualquier problema. Pero ahora que el ejército de Putin se ha encontrado en una guerra con el ejército altamente motivado de Ucrania la podredumbre realmente ha comenzado a mostrarse.

Las fuerzas logísticas y de tanques de Rusia acabaron en múltiples depósitos de chatarra de cascajos en llamas en el oeste de Ucrania. Y es imposible exagerar cuán incompetente fue la armada rusa para perder el buque insignia de la flota del Mar Negro, el Moskva, atacado y hundido..

Hay que compadecer al comandante que tuvo que decirle a Putin que el buque de guerra, que se rumoreaba que era su favorito, había sido hundido por misiles ucranianos disparados por primera vez en la guerra.

China es un país mucho más serio que Rusia: no se basa en el petróleo, las mentiras y la corrupción (aunque tiene mucho de esto último), sino en el trabajo duro y los talentos de fabricación de su gente.

El éxito económico de China, y el orgullo que ha generado, parece haber inducido a su liderazgo a pensar que podría enfrentarse solo a una pandemia. Al producir sus propias vacunas, en lugar de importar mejores de Occidente, y al poner en cuarentena a cualquier persona o vecindario donde apareció Covid-19, China apostó por un política “cero covid”.

Mientras se burlaba de Occidente, Beijing se volvió sorprendentemente negligente. Las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac parecen no ser tan efectivas contra el ómicron como las de ARNm occidentales. Hoy en China, más de 130 millones de personas “de 60 años o más no están vacunadas o han recibido menos de tres dosis”, lo que las pone “en mayor peligro de desarrollar síntomas graves de covid o morir”, informó The Financial Times, citando un estudio de la Universidad de Hong Kong.

Esto ha llevado a Beijing a optar por el cierre total de Shanghai, que ha sido tan mal gestionado que, según los informes, los residentes han tenido que pelear por comida.

La moraleja de estas historias: los sistemas autoritarios son de baja información, por lo que a menudo se ciegan más de lo que advierten. E incluso cuando la verdad se filtra, o la realidad en forma de un enemigo más poderoso o la Madre Naturaleza los golpea en la cara con tanta fuerza que no puede ser ignorada, a sus líderes les resulta difícil cambiar de rumbo.

*Analista y autor político, ganador de tres premios Pulitzer.