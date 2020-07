Dario Martinez: «La moratoria es importante para que la rueda de la economía empiece a girar»

El diputado nacional neuquino Darío Martínez (Frente de todos) afirmó tras la firma del dictamen en el plenario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja que “esta moratoria es para mover la economía, para sostener puestos de trabajo y sostener la actividad de los argentinos”

Martínez expresó que “la moratoria es importante en este momento para que la de la rueda economía empiece a girar y que las deudas con el Estado no sean una carga para esa reactivación. Todo aquel que se quedó atrás con deudas para con el Estado Nacional está incluido. La carga tributaria es un tema que no es menor, en particular para los sectores que están parados”.

“Trabajamos mucho en lo que todos los sectores productivos nos están pidiendo, desde los chicos hasta los grandes, y apostamos al consenso como lo venimos haciendo desde que asumió esta gestión. Hoy incorporamos al dictamen de la moratoria a las asociaciones intermedias, los beneficios para los cumplidores y dejamos en órbita del Congreso la prórroga de la moratoria”, sostuvo el legislador patagónico.

Finalmente, Martínez dijo que “esta moratoria tiene objetivos muy claros: facilitar el funcionamiento de las empresas y proteger el trabajo y la producción. Necesitamos aliviar el peso tributario para evitar que las deudas impositivas se tornen impagables y que obstruyan el desarrollo de la economía”.