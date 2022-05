la mujer de Zelenski rompe su silencio

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski se reencontró públicamente con su esposa Olena, en la primera entrevista conjunta de la pareja desde la invasión de Rusia a Ucrania, ocurrida el pasado 24 de febrero.

Olena Zelenska huyó con sus hijos, de nueve y 17 años, al comienzo de la guerra en Ucrania. Se han refugiado en una parte no identificada del país, lejos de las amenazas de los invasores.

La primera dama de Ucrania dijo que no estaba sorprendida de que su esposo haya inspirado al mundo con su firme liderazgo y su resistencia a Rusia, recoge el Daily Mail.

Y agregó: «Nadie me separará de mi esposo, ni siquiera la guerra. No puedo decir que Volodimir haya cambiado desde el comienzo de esta guerra. Antes era un esposo fiable y un hombre fiable, y lo sigue siendo».

«Su punto de vista no ha cambiado, la forma en que está conectado no ha cambiado», añadió Olena Zelenska, guionista de profesión, que confesó que no siempre fue la mayor admiradora de los discursos de su esposo y que no tenía tiempo para revisarlos.

«A veces usa demasiados recursos literarios y a veces muy pocos», dijo la primera dama ucraniana, de 44 años de edad, y que lleva 19 años casada con el presidente del país.