La mujer que se cruzó con Luciani: «Se dio vuelta con cara de asesino y se me vino encima»

Este fin de semana, Diego Luciani, el fiscal que llevó adelante la acusación de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, sufrió un escrache en un restaurante de Mar del Plata. Según la información que trascendió en ese momento, el funcionario judicial fue increpado por una mujer, quien le habría dicho «la historia te va a condenar».

En las últimas horas, esta persona decidió hablar en los medios y contar su verdad. Se trata de Clara Abelenda, abogada y mujer del politólogo Artemio López. En diálogo con Pablo Duggan al aire de C5N, la mujer relató: «Yo quise hablar con él (Luciani) y cómo no me escuchaba, le dije: ‘Pero ¿usted no tiene miedo que la historia lo juzgue?«.

Habló el dueño del restaurante donde escracharon al fiscal Luciani: «Le gritaron, pero no fue una agresión física”

El periodista le preguntó si realmente le dijo eso y no lo insultó, a lo que Abelanda respondió: «Pero por mis nietos que no lo insulté. Por mis nietos. ‘La historia lo va a juzgar’, le dije. Entonces el tipo se da vuelta con una cara de asesino y se me viene encima«.

Con un gesto con su mano indicando a la corta distancia a la que Luciani se le habría acercado, la esposa de López continuó contando: «Se me puso acá diciéndome ‘a vos también te vamos a juzgar‘, y repetía como loco y cada vez era más fuerte«.

Acto seguido, explicó que Luciani «pegaba tales gritos» que ella sintió que «una mujer que estaba atrás le dijo ‘loco, que te pasa'». «Después resulta que esta señora, que era una chica joven, pensó que era un amante despechado. Como no lo conocía a Luciani me preguntó si era mi amante, entonces yo en broma le dije: ‘sí, lo cambié por este gordito lindo que tengo al lado’ que es Artemio López», sumó.

«Todos somos el fiscal Luciani»: Juntos por el Cambio repudió el escrache en Mar del Plata

La abogada comentó que Luciani estaba «nervioso, sacado totalmente» y reveló que la chica con la que tuvo la interacción le dijo al fiscal: «¿Qué te pasa? Loco». «Estaba tan loco que viene uno de los amigos con los que estaba comiendo y me agarra del brazo y me empuja, y como que levanta la mano e hizo un gesto que un hombre de la mesa de al lado le dijo: ‘Con una mujer no te metas‘. Ahí terminó. Ahí entraron los guardias», concluyó Abelenda.

La versión del fiscal Luciani

«Cuando entramos, una señora de camisa verde que estaba sentada en una mesa de al lado se dio vuelta y me dijo ‘vení para acá… qué ganas de vomitar, vení acá… me das asco…», contó Luciani a Clarín sobre lo ocurrido el sábado pasado.

«El ambiente estaba enrarecido y no nos sentíamos cómodos, comimos unas entradas y decidimos irnos. Pedimos la cuenta y el mozo se nos acercó para saber si queríamos quedarnos y pedir algo más. Le conté que no me había sentido cómodo y, ante su sorpresa, le expliqué por qué», detalló. «Le dije que, si la mujer quería vomitar, podía ir al baño a hacerlo; que lamentaba mucho esto», agregó.

Fue entonces, según relató el fiscal al medio, que la mujer se levantó de su mesa y le gritó: «A vos la historia te va a condenar», como la acusación continuaba, Luciani se dio vuelta y le retrucó que a ella la iba a condenar la historia.

La palabra del dueño del restaurante de Mar del Plata

El pasado sábado 10, cerca de las 22, el fiscal se juntó a cenar en el restaurante Lo de Fran (avenida de los Trabajadores al 100) junto con otras cinco personas. En un principio todo fue tranquilidad, pero cuando la pareja de Artemio López lo reconoció comenzó a criticarlo enfrente de todos. “Cuando Luciani se retiró se generó una situación incómoda porque ella lo fue a increpar”, agregó Rosat en diálogo con Radio Continental.

“No entendíamos nada porque nosotros no sabíamos que era el fiscal y la gente que estaba comiendo tampoco”, detalló. “Lo que hiciste lo vas a pagar”, fue una de las frases que le dijo la pareja a Luciani, según recordó el dueño de La Cantina de Fran.

Artemio López dijo que Diego Luciani «agredió verbalmente» a su esposa y que su acompañante «le quiso pegar»

“La gente se puso a aplaudir al fiscal cuando se retiró y después entró la custodia a explicar lo que había sucedido”, relató. El dueño del restaurante agregó que Artemio López y su mujer también se retiraron del lugar. “No hubo agresión física, solo hubo gritos”, aclaró y contó que quien comenzó con los ataques fue la mujer y que después la siguió el propio Artemio López.

En el mismo restaurante ocurrió algo similar en el verano previo a la pandemia, cuando fueron a comer Pablo Echarri y Nancy Dupláa, “ellos pagaron la cuenta rápido y se retiraron”, detalló Rosat.