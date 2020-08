La municipalidad de La Banda destaca el rol del vecinalismo y su importancia en la ciudad

En épocas de pandemia y de emergencia sanitaria, la Municipalidad de La Banda destaca el trabajo en conjunto que realiza el municipio con los vecinos de diferentes barrios.

Entre diferentes acciones, se remarca el trabajo y crecimiento que se ha logrado durante la gestión del intendente Pablo Mirolo con la creación de alrededor de 80 juntas vecinales en sectores que más lo requerían y otras en proceso de formalización.

Asimismo, la Dirección de Juntas Vecinales lleva adelante un plan de trabajo que destaca la participación de los vecinos para la realización de obras y la optimización de servicios en sus barrios.

Es por ello, que desde la comuna se hace hincapié en la importancia de que cada vecino bandeño se comprometa con su rol de ciudadano responsable y participativo para la ciudad.

También, fomentando en la comunidad a adoptar conductas empáticas y solidarias con las personas que están siendo tratadas por COVID-19, su entorno familiar y social.

Entre las recomendaciones, se pide tener en cuenta que si su vecino está aislado, no representa un peligro; hay que respetar su intimidad, no compartir fotos en redes sociales, no especular sobre su salud y ofrecer su ayuda ante cualquier cosa que puede suscitarse.