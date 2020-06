La Municipalidad de La Banda dio a conocer el protocolo que deberán aplicar los gimnasios desde el lunes

La Municipalidad de La Banda dio a conocer el protocolo establecido, en el marco de las prevenciones por la pandemia de covid 19, para los gimnasios y centros de actividad física que funcionan en la ciudad que podrán abrir nuevamente a partir del próximo martes 16 de junio.

En consonancia con lo anunciado por el Gobierno de la provincia, se autorizará la apertura de locales de lunes a sábado, de 8 a 22 con una serie de medidas que tienen como objetivo reducir al máximo el riesgo de contagio, entre las que sobresalen la higiene permanente de todos los espacios, la prohibición para el uso de duchas y vestuarios y restricciones para los mayores de 60 años, quienes deberán pedir turnos por anticipado.

Tal como sucede desde que se inició la cuarentena, el acompañamiento a los vecinos en todas las actividades autorizadas está a cargo del personal de Ordenamiento Urbano, Tránsito y de Alerta Banda

Este protocolo contempla a todos los rubros que despliegan actividad física, como las prácticas de pilates, yoga y toda actividad que se relacione con la realización de ejercicios físicos que impulsen el cuidado y mantenimiento de la salud e integridad física de los ciudadanos. Quedan excluidas las actividades físicas al aire libre, a excepción de las caminatas, runner y bicicletas.

También se dejó en claro que no podrán trabajar los empleados mayores de 60 años, embarazadas, con factores de riesgo (hipertensión arterial, diabetes, etc.), o con síntomas compatibles con Covid-19. Se deberá reducir el tiempo de trabajo del personal en función a las horas de apertura, de la cantidad de personal y de las actividades de cada gimnasio.

La permanencia máxima por persona dentro del local será de 45 minutos y se deberá limpiar y desinfectar exhaustivamente los espacios comunes y todos los elementos de trabajo y entrenamiento antes de su apertura. Durante la jornada entre turno y turno se repetirá la desinfección.

Previo a la aplicación de desinfectante y para asegurar la remoción mecánica de la suciedad presente se limpiarán las superficies con agua y detergente. Asimismo, se deberá contar con dispensadores de jabón líquido o pulverizadores de soluciones con alcohol recomendadas para ser utilizadas por empleados y público en general.

Complementariamente a esta medida, se realizará de forma continua la ventilación de los ambientes mediante la apertura de ventanas y puertas y a través de la activación del sistema de ventilación con el fin de permitir el recambio de aire y aumentar el flujo del mismo.

Se deberá exhibir este protocolo y disponer de cartelería informativa en lugares visibles para personal de trabajo y clientes sobre las condiciones sanitarias de funcionamiento de la actividad. Asimismo, se exhibirá un instructivo que informa las pautas que se deberán cumplir dentro del establecimiento en cuanto a la desinfección, al manejo del equipamiento y uso y cuidado de las instalaciones. Igualmente, se deberá exhibir de manera visible una declaración jurada sobre el número de ocupación de personas en el interior del mismo y en el acceso de todo establecimiento se exhibirá una calcomanía habilitante identificadora que cumple las normas y pautas establecidas.

Se requerirá de los clientes una declaración jurada en la que expongan que no viajaron a provincias consideradas con circulación viral comunitaria y/o al exterior ni estuvieron en contacto con terceros que regresaron dichas provincias y/o del exterior y/o que no estuvieron en contacto con personas infectadas por el covid-19. No se permitirá el ingreso a los clientes que se nieguen a firmar dicha declaración jurada.

Se deberán retirar todos los muebles que puedan generar reunión masiva de personas y/o que puedan alterar las normativas de distanciamiento social vigentes, tales como sofás, sillones, mesas, taburetes, bancos, etc. que se encuentran en las zonas comunes.

También se exigirá a todo el personal el correcto y permanente uso del barbijo y mascarilla de protección facial, uso de alcohol en gel y el constante lavado de manos. El barbijo deberá ser reemplazado luego de cuatro horas de uso.

Se deberá resguardar siempre la distancia de dos metros entre personas. Se diseñará la circulación en el espacio propio para cumplir con rigurosidad la distancia establecida, tales como marcación de puntos de posición en el piso para cada entrenador o instructor. Si un instructor o entrenador debe acercarse a un cliente, lo deberá hacer siempre con guantes, barbijo y mascarilla de protección facial.

En el caso de salas de musculación se dispondrá de un circuito de entrenamiento y su respectiva planificación basándose en el uso de 2/3 máquinas y uso específico de peso libre, que la persona podrá utilizar únicamente durante su sesión de entrenamiento, evitando así el uso del mismo equipamiento por más de una persona en cada sesión.

Es obligatoria la fijación previa de turnos para los clientes, los cuales se dispondrán a través de medios digitales y/o telefónicos y se llevará obligatoriamente planillas de control donde se asentarán los turnos de cada cliente, de tal manera que el público se registre con antelación a su clase o sesión de entrenamiento programado y al mismo tiempo se lleve un control estricto sobre la cantidad de alumnos por clase. No se permitirá el ingreso si el cliente no está previamente inscripto con turno asignado. Asimismo, es obligatorio llevar un registro diario de los concurrentes, determinando datos personales (apellido y nombre número de documento nacional de identidad y domicilio), día y horario de permanencia. Este registro deberá permanecer bajo la custodia del local por el término de treinta días y ser puesto a disposición de las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales que los requieran.

Toda institución o local tendrá un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos y en caso de detectar un caso sospechoso de covid 19 deberá informar al Sease 107.

El horario de ingreso del público se verificará cada hora reloj, utilizando la diferencia de 15 minutos entre turno y turno para tareas de higienización del local, equipos y demás elementos. A su vez, esta pauta organizativa, permitirá una adecuada, ágil y eficiente organización de la entrada y salida de personas que impedirá que los alumnos de dos turnos diferentes se encuentren dentro del salón.

Cada cliente deberá llevar su propia botella de agua u otra bebida hidratante. Asimismo, deberá traer su propia toalla para baño y sesión de entrenamiento.

A toda persona -tanto personal trabajador como clientes- se le deberá controlar la temperatura corporal antes de ingresar al local, a través de sensores a distancia. Se deberá mantener en lo posible siempre abiertas las puertas del establecimiento para evitar contacto con manijas y favorecer la ventilación natural en espacios comunes.

El acceso al local deberá contar con dos alfombras sanitizantes (lavandina) colocadas una hacia el exterior de la puerta de acceso y otro hacia el interior del local, a los fines de la desinfección de los calzados de los concurrentes. Los mismos deberán ser reenjuagados en la preparación sanitizante cada diez clientes que ingresen al local. El cliente deberá permanecer siempre con mascarilla de protección facial correctamente colocada y el uso de guantes durante la sesión. Asimismo es obligatoria la desinfección de manos de los clientes al momento de ingresar en el local.

No se permitirá el ingreso al establecimiento con objetos en la mano (celular, llaveros, etc.) toda pertenencia deberá ser llevada en equipo de mano (bolso, cartera o bolsa) que se depositarán en el espacio destinado para ello, que se rociarán con solución de alcohol sanitizante al 70% entre cada turno. Se encuentra prohibido el uso de lectores biométricos. Se sugiere en lugares de atención al público la instalación de divisores de vidrio, PVC, o acrílico.

La cantidad de personas permitidas dentro de los salones será de una por cada seis metros cuadrados. Para este cálculo sólo se tendrá en cuenta los espacios o lugares destinados al entrenamiento y/o ejercicio físico de los clientes.

Se deberá proporcionar espacios adecuados y distanciados de 2 metros cuadrados entre clientes y entre equipos (bicicletas, cintas, camillas de pilates, etc.), debiendo señalizar en el piso los lugares a respetar por cada persona, como así también donde deba ir cada aparato, camilla, material de yoga, etc.

Los sanitarios y vestuarios deberán ser permanentemente sanitizados mínimamente cada una hora, sobre todo en picaportes, manijas, grifos y dispensadores. En los vestuarios se deberá demarcar con señalización adecuada las áreas a ocupar, respetando siempre el distanciamiento social vigente. Los lavamanos deberán contar siempre con jabón y dispenser de toallas descartables de papel. Se prohíbe el uso de toallas de material textil de utilización común. Se encuentra prohibido el uso de duchas en vestuarios y/o baños. En las áreas de entrenamiento y/o ejercicios físicos habrá estaciones sanitizantes cada 50 mts.

Por último, se recomienda evitar la concurrencia y permanencia de mayores de 60 años de edad y/o aquellas personas incluidas en los denominados grupos de riesgo. En caso de concurrir o permanecer, lo harán con turnos exclusivos.