La Municipalidad de La Banda entregó elementos para impulsar micro emprendimientos locales

Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de la Banda, a través del ejecutivo municipal, entregaron elementos de ayuda para un microemprendimiento de una vecina bandeña.

El secretario Ramiro Barrera, y la subsecretaria, Valeria Chazarreta, fueron los encargados de hacer la entrega de una balanza y distintos elementos para la limpieza de productos, a Daniela Santillán Ruiz, quien emprende el negocio de una dietética.

En este sentido, Barrera se refirió a las ayudas que otorga la comuna a los vecinos, no solo a quienes emprenden sus negocios, sino en materia de salud y asistencia en marco de la pandemia, y agregó: “Es fundamental que el municipio esté presente y apoye a los vecinos para que puedan desarrollarse y ampliar su economía y su campo laboral, sobretodo en estos tiempos en donde este tipo de problemas angustia a la sociedad”.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Valeria Chazarreta, destacó la importancia del apoyo y el compromiso por parte del intendente Mirolo, y felicitó a todos los emprendedores y alentó a seguir sus proyectos, teniendo en cuenta el apoyo del municipio cuando la requieran.

Asimismo, Daniela, dueña de ‘Almendra Diet’, un negocio donde comercializa productos dietéticos a granel, con una perspectiva en el cuidado del medio ambiente, utilizando envoltorios y bolsas de materiales reciclables y biodegradables, dijo: “Estoy completamente agradecida con el municipio y el intendente Mirolo, quienes siempre están presentes ayudando a la comunidad, brindando ayuda, y en esta oportunidad me tocó a mí recibir esta ayuda que me sirve para potenciar mi negocio”.

Cabe destacar, que pueden contactar con el negocio a través de las redes sociales con el nombre de ‘Almendra Diet’, realizar sus pedidos y recibirlos en sus casas. Además, cuenta con su local físico en el Mercado Unión, puesto 23.