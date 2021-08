La Municipalidad de La Banda lanza un mega sorteo en celebración al Día de las Infancias

En vísperas al “Día de las infancias”, la Dirección de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Banda, realizará un importante sorteo en vivo, con motivos de celebración por la fecha agasajando a los más pequeños.

En este sentido, la directora de Desarrollo Social, Romina Martín, explicó el esfuerzo que realizan las áreas para poder realizar este tipo de actividades en tiempos de pandemia y dijo: “Desde la Municipalidad, todos los años tratamos de realizar eventos para agasajar a los chicos, y no queríamos que este año pase desapercibido. Si bien, las medidas sanitarias de público conocimiento prohíben los festejos presenciales que generen las aglomeraciones, nosotros realizaremos estas actividades de manera virtual, para no dejar pasar este acontecimiento como este, trabajando con el apoyo y el impulso del Intendente Pablo Mirolo”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera, resaltó la importancia de esta actividad a realizarse para la franja etarea que más sufrió en este periodo de cuarentena, resaltando además, las diferentes tareas de recreación que el área realiza para los infantes, y dijo: “Quiero felicitar a todo el equipo de la dirección de desarrollo, como a la oficina de la niñez, que supieron resolver la difícil situación impuesta por la pandemia, llevando a cabo el pedido del intendente de estar presente en este día, buscando las alternativas y las formas para alegrar a los más pequeños, ya que no podemos realizar el tipo de festejos al que estábamos acostumbrados, pero aun así esperanzados por una pronta normalidad”.

Dicho sorteo, será transmitido el lunes 16 por la mañana a través del Facebook oficial de la Municipalidad de La Banda, en el cual, la comuna invita a participar a todos los niños y niñas de la ciudad.

Para ello, los interesados deberán inscribirse en el link que podrán encontrar a partir del miércoles 11 por la tarde en la página de Desarrollo Social, donde deberán completar, con ayuda de un mayor, la información requerida para participar por los grandes premios.

Cabe destacar, que quienes deseen participar del sorteo, podrán hacerlo hasta horas antes de la realización del evento.