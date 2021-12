La necesaria emergencia de un nuevo liderazgo por una geografía de la Recuperación Nacional

El quiebre globalizador producto de la pandemia puso en descubierto cuales son las naciones con condiciones endógenas capaces no solo de generar vacunas sino de desplegar un proyecto productivo de alcance geográfico nacional, en particular ante un esquema interno donde más del 70% de su producto radica en su interior, sosteniendo una tenue inserción internacional que no ronda en más del 1% del total del fenómeno mundial.

La histórica competencia inter continental no ha sido en vano en la capacidad de obstruir este proceso, pero los ciclos de la historia pueden repercutir a favor de una reconversión. En ese sentido, en particular por el corrimiento imperial a nivel mundial y su re posicionamiento geopolítico al interior de su propia base de sustentación.

Por supuesto, las recientes vivencias del sub continente no son ajenas a lo expresado anteriormente sino que son consecuencias de las mismas en particular en este llamado re verdecer de las derechas latinoamericanas, que han dejado ya su liberalismo clásico para convertirse en expresiones de corte fascista como lo expresa el ganador –por pocos puntos – de la contienda presidencial chilena o el fenómeno atípico en la Argentina del joven economista Javier Milei, que absorbió el propio malestar político y económico generado por la administración anterior y que explota con la crisis pandémica siendo el foco la actual gestión del presidente Alberto Fernández, como eje disparador de todos los males.

Mas allá de esta caracterización coyuntural, es digno de señalar que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su ultima misiva confirmó la derrota del Frente de Todos en las últimas elecciones, diferenciándose nítidamente de los acontecimientos públicos posteriores por parte del Gobierno.

Habla de madurez política lo que no deja de invitar a la próxima generación de un nuevo liderazgo político que debe garantizar la re producción de mejores condiciones de vida para el conjunto de la población. que de iniciarse o prolongarse un proceso de recomposición económica rápidamente van a poder ser integrados a la re composición de sus ingresos y al acceso de un mejor mercado laboral. que aún en las condiciones actuales demanda en particular empleo de calidad.

El constante replique del mal inflacionario por parte de los medios hegemónicos que si bien no dista de ser cierto no es contemplativo de los fenómenos de re composición salarial que se generan sindicalmente, pero existe un grueso de la población que no esta afecto a dicha situación y que con la figura del monotributo se encuentra por fuera.

Es desde allí donde las carteras ministeriales deben poner el acento como se da en el particular caso de los trabajadores móviles de las aplicaciones virtuales que ineludiblemente deben conformar un sindicato propio que defienda fielmente sus propios intereses. Sería un acto contra producente afirmar rotundamente cual será el desenlace definitivo de las negociaciones con el FMI, pero dada la envergadura geo económica argentina difícilmente se pueda reproducir localmente el caso griego.

La memoria colectiva lo impedirá y las calles volverán a ser muestras de un descontento social, casi sin precedentes que puedan llegar a desestabilizar un Gobierno que es un producto de la asociación de un cumulo de agrupaciones políticas.

La necesaria emergencia de un nuevo liderazgo para la próxima elección presidencial es el desafío de nuestro espacio ya que ellos ya tienen considerado cuales serán sus representantes electorales para no solo re editar un ciclo sino para su reforzamiento.

Geógrafo (UBA), Analista Político.