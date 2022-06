La normalización de la CGT Villa Mercedes, en terreno pantanoso

Aunque la CGT de Villa Mercedes, San Luis, es una regional chica y que parecía encaminarse a una normalización sin sobresaltos, sin el histórico Carlos Ponce de por medio, ahora todo está en terreno pantanoso. Ponce, dirigente del Plástico y diputado nacional, anticipó a medios locales que dejará la secretaría general de la regional y entregará las llaves del edificio. Corrido de la escena principal, brotan las peleas intestinas, una lógica que impera en cualquier estructura gremial donde un cacique se hace a un lado sin haber dejado un sucesor.

Esto quedó pintado la semana pasada cuando la secretaría de Interior nacional emitió un comunicado indicando que «no se alcanzó la unidad«, que es la condición que se fijó la CGT para normalizar sus regionales. La notificación fue la previa a la suspensión del Plenario que iba a tener lugar el 8 de junio. Allí se indica que el delegado normalizador Horacio Otero designará a tres normalizadores frente a la dispersión.

Y es a esa jugada «inexplicable de intervenir» hacia adonde apuntan desde el sector del panadero Darío Martinelli, el mayoritario a la hora de contar respaldos. Por lo que reconstruyó Mundo Gremial, si en efecto Ponce se corre quedan dos bandos en pugna: el de Martinelli, quien asegura que cuenta con 40 organizaciones; y el que encabezan un puñado de gremios entre los que se encuentran ATSA, ASIMRA y UOM. En el medio quedan los seguidores de Ponce.

El último poroteo que se tiene es el de un Plenario ocurrido el 13 de mayo: el panadero colectó 30 adhesiones, Ponce 15 y el sector minoritario 5 sindicatos.

Lo cierto es que Martinelli, quien se veía conduciendo la CGT Villa Mercedes, ahora denuncia ante este medio: «Quieren sacarme de la carrera y no dejar participar al Frente Sindical que conduzco. Lo peor es que la propia CGT nacional desconoce lo que escribió el 16 de mayo cuando vio que no había unidad. Es que en su convocatoria a normalizar indica en el punto 7 que si hay dos o más listas deberá haber elecciones. Bueno nosotros queremos elecciones, no que pongan normalizadores o impongan a quien vaya a conducir».

Está claro que los dardos van a la secretaría de Interior nacional en manos de Abel Furlán y su alter ego Horacio Otero quien «viene desordenando las conversaciones», dicen algunos referentes gremiales consultados por Mundo Gremial.

Amplía Martinelli: «Hicimos un petitorio con las firmas de los gremios donde exigimos a Furlán que convoque a elecciones que es lo que él mismo propuso; y si deciden intervenir, el frente sindical funcionará por fuera de la CGT».

El desordenamiento es una situación que genera molestias. Más allá de lo sucedido en Villa Mercedes se perciben alborotos en otras regionales donde la unidad estaba encaminada y en paz, y esto abre el interrogante: Tras el corrimiento de Antonio Caló, ¿es Furlán quien promueve el desorden?

Los antecedentes en Villa Mercedes

La CGT Villa Mercedes viene manejándose de manera bastante desprolija: tienen todo embargado, tanto las cuentas como las dos casas en las que llegó a funcionar. Martinelli y su grupo tomó la CGT en 2019, lo que le valió una denuncia por usurpación. Irónico, eran tiempos en que Ponce, sin Plenario eleccionario, ostentaba el cargo de delegado regional.

De hecho, Ponce y Martinelli ya había tenido su primer round: fue durante el primer triunvirato de la CGT que duró de 2016 a 2021: el cargo de secretario de Interior estaba en manos de Francisco Gutiérrez, quien se peleaba continuamente con Pablo Moyano por el tema de las normalizaciones. En aquel entonces tampoco hubo acuerdo entre las dos partes y luego, ambos dirigentes, se fueron de la CGT dejando todo a la intemperie. Acaso una radiografía de una entidad que muchas veces no encuentra el rumbo.