«La nueva movilidad jubilatoria es una forma pensada para que los jubilados tengan una mayor inclusión social» – NCN

El diputado nacional del FDT por la provincia de Neuquén Carlos Alberto Vivero destacó la aprobación del dictamen del proyecto de ley del nuevo índice de movilidad jubilatoria en el plenario de comisiones y que será tratado en la Cámara de Diputados de la Nación el próximo martes 29 de diciembre.

“La Ley de Movilidad Jubilatoria que esta semana tratamos en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social recupera los principales puntos que tuvo la Ley 26.417, que estuvo en vigencia entre los años 2008 y 2017, que a diferencia de la que impulso Macri en el 2017 y que tuvo vigencia hasta el 2019, aquella ley permitió que los haberes previsionales crecieran un 25% por encima del proceso inflacionario, mientras que la ley de Macri les hizo perder casi 20 puntos de poder adquisitivo en solo dos años”, sostuvo Vivero.

El diputado nacional manifestó también que “la ley que estamos impulsando utiliza para el cálculo dos elementos, el índice de salarios RIPTE, del Ministerio de Trabajo, y la recaudación de recursos de la seguridad social”. En este punto, diferenció la ley que impulsa el oficialismo con la que tuvo vigencia en los dos últimos años del gobierno de Cambiemos, que “tomaba un 70% de la inflación y un 30% de la recaudación”.

“Lo que pretendemos con esta medida es desindexar el desarrollo de los ingresos de los jubilados del proceso inflacionario y anclarlo en un proceso de crecimiento económico, que ya está demostrando sus primeros indicadores, y, además, implica que esta ley no la tenemos que analizar en abstracto sino en el marco de un contexto, que es el contexto de la inevitable recuperación económica en la Argentina y que se va a dar lógicamente el año próximo, primero porque está previsto en el Presupuesto un crecimiento del 5,5% del PBI –que algunos consideran más que pesimista porque se prevé que vamos a crecer más-. Anclar las jubilaciones a la recaudación y al índice de salarios tiene que ver con la enorme expectativa que tenemos respecto a la generación de empleo y a la reactivación de la industria y del consumo en la Argentina, por eso hay que entenderla como parte de un proyecto político y de un modelo distributivo”, afirmó el diputado Vivero.

Señaló que “esta fórmula no comparte la mirada que impulsa Juntos por el Cambio, que pretenden que los jubilados no pierdan y por eso pretenden incorporar el parámetro del proceso inflacionario, nosotros no solamente no queremos que pierdan, sino que queremos que nuestros jubilados ganen y por eso ponemos el cálculo de la ley en el marco del proceso de crecimiento”.

“Somos muy optimistas, esta es una medida pensada para nuestros jubilados y jubiladas como una herramienta de inclusión social y es una medida que va a permitir, no solamente hacerlos partícipes a nuestros adultos mayores del proceso de crecimiento económico y en ese sentido, como lo dijo la ex presidenta Cristina Fernández hace unos días, que sean protagonistas de la distribución, que las ganancias no se las queden tres o cuatro vivos, sino que también brindamos sustentabilidad, sostenibilidad y previsibilidad a nuestro sistema previsional argentino”, destacó el diputado del Frente de Todos.

La Ley 27.426, sancionada en la tumultuosa sesión de diciembre de 2017, fue suspendida por el presidente Alberto Fernández. En este año se incrementó la jubilación mínima en un 35,3%, pasando de $14.068 en diciembre de 2019 a $19.035 en diciembre de 2020, con el adicional de dos bonos de $5.000 en diciembre/19 y enero/20 y un tercero de $3.000 en abril de este año.