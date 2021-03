“La obra pública no es solo para desarrollo productivo sino para reducir la desigualdad” – Télam

Directora nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Pblicas, Roxana Mazzola.

La directora nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Pblicas, Roxana Mazzola, sostuvo que la poltica de la gestin actual, a diferencia de la anterior, apunta a crear infraestructura que sea “concreta, no solo para desarrollo productivo sino para la reduccin de las desigualdades en todo el territorio nacional”.

“No se trata de hacer obra pblica por hacer, sino ver cmo incidimos en la realidad, en reducir las brechas y las desigualdades”, subray Mazzola a Tlam.

Adems, destac que a cinco de meses de su lanzamiento, “el Mapa de Inversiones de la Obra Pblica es una herramienta consolidada que permite a la ciudadana conocer en tiempo real el estado de los trabajos y los proyectos de infraestructura que se realizan en todo el pas”.

Los siguientes son los principales tramos de la entrevista con Tlam:

Tlam: Cmo est funcionando el Mapa de Inversiones de la Obra Pblica?

Roxana Mazzola: El Mapa de Inversiones es una pgina web a la que puede entrar cualquier ciudadano, incluso desde afuera del pas, que apunta a disponibilizar la informacin para que la ciudadana pueda controlar y conocer lo que se est haciendo en la ejecucin de obra pblica. Hay 1.000 obras en ejecucin y 833 proyectos, se pueden ver por ubicacin, municipio, provincia, o por los grandes sectores del tipo de obras que se estn desarrollando, como viales, de agua y cloacas, recursos hdricos, o equipamiento social.

T: Se puede seguir la evolucin de cada obra?



RM: El Mapa est conectado con el sistema operativo de gestin de la obra pblica, no es una informacin que est colgada ah, sino que se actualiza semanalmente conforme entran nuevas obras y proyectos. Es una plataforma desarrollada junto con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que tiene trazabilidad. Y no es solo en Argentina que funciona, hay otros pases latinoamericanos que lo estn desarrollando -Paraguay, Per y Colombia-.

T: Por qu se decidi tener esta plataforma?

RM: Algo que es vital en la obra pblica es la confianza en cmo se invierten los recursos pblicos y que la ciudadana pueda controlar esto. Hay un fuerte descontento social que viene acompaando a la obra pblica en la historia de la Argentina sobre cmo se utilizan, se asignan y se invierten los recursos. En la gestin actual tenemos una poltica de transparencia que no es retrica, es decir, que no definimos que es transparente porque se proclama, sino que se demuestra en hechos concretos, que muestran cmo el Estado disponibiliza la informacin. Uno puede ver qu obra, qu monto, dnde se hace, el porcentaje de ejecucin de fondos. La informacin que permite rendir cuentas y que la ciudadana nos controle mejor. Es una base central para ver cmo impactamos mejor, no solamente en invertir ms sino en hacerlo mejor. Durante la gestin de Cambiemos hubo mucho anuncio vinculado a la transparencia en la obra pblica, pero cuando uno iba a ver, se haban inaugurado unos metros de una ruta. El mejor modo de que no sucedan brechas entre lo que se dice y se hace es que la ciudadana pueda controlar lo que se hace.

El Mapa de Inversiones de la obra pblica permite conocer en tiempo real el estado de los trabajos.

T: Cmo afect la pandemia al desarrollo de la obra pblica el ao pasado?

RM: En pandemia seguimos desarrollando obra pblica, la mquina no par. Hubo que reactivar muchas obras que haban quedado congeladas en los ltimos aos, aumentando los proyectos y las obras en desarrollo, con un alcance federal. La cuestin de que las inversiones no estn solo concentradas en algunas regiones del pas y que lleguen a toda la ciudadana es una cuestin central. Hubo que desarrollar una planificacin ms relacionada con fortalecer la red sanitaria, el sistema universitario federal, nuevas polticas como los centros de desarrollo infantil, para trabajar en la brecha de la infraestructura del cuidado. Sumarle el componente ms humano, para que la obra pblica sea no solo para desarrollo productivo sino para reduccin de las desigualdades en todo el territorio nacional. Esto ha sido un cambio en cuanto a las prioridades de gestin del Ministerio.

T: De qu manera la obra pblica puede reducir desigualdades?

RM: Partimos de un escenario de una situacin en Argentina en que el pas es uno de los menos desiguales de Amrica latina pero con altos niveles de desigualdad. La gestin de Cambiemos increment las desigualdades. Con la pandemia de la Covid-19, las brechas se ampliaron. No es desigualdad de ingresos econmicos solamente, sino ligada a la infraestructura. Al interior del pas, la brecha tiene rasgo territorial, es muy heterognea. Hay brechas en gnero y edad. Y en obra pblica se traduce en que los hogares con nios son los que menos accesos tienen a agua y cloacas. El 10% de los hogares en Argentina tiene dficit de agua y cloaca, y ese porcentaje sube al 14% cuando se mide en hogares con menores de 17 aos. Tambin pasa que una ruta, segn est ensamblada, puede favorecer un proceso de desarrollo productivo o no. Otro ejemplo sucede en la educacin de la primera infancia, donde la oferta est muy atrs de lo que debera ser. Y lo tiene que apuntalar la obra pblica, y se debe considerar dentro de la agenda de polticas a desarrollar para evitar que se agranden y amplifiquen estas brechas de gnero y edad. El valor distintivo de esta gestin pasa en cmo nos centramos en la reduccin de la brecha y desigualdades. Es un valor nuevo que se busca apuntalar. Que no solo hagamos obra pblica por hacer, sino ver cmo incidimos en la realidad, en reducir las brechas y las desigualdades.