Sin embargo, ante la eventual medida de fuerza, y las declaraciones públicas, la explosión -a varias bandas-, no tardó en llegar. “¡No hay más Fondo de Incentivo Docente! Ahora tienen que pagarla con la propia, que dejen de hacer recitales a beneficio”, lanzó Milei uniendo a modo de síntesis, y en la misma frase al sindicalista, al gobernador cordobés Martín Llaryora (la cara más visible del enfrentamiento presidencial con algunas provincias), y a la cantante Mariana Espósito (alias Lali), que encarnó el escándalo más mediático de la semana.

Ahora, el que va a la Corte es el Ejecutivo

Mientras se mantiene la presión sobre el Senado para tratar el Mega-DNU del año pasado (el 70), finalizada la feria judicial ahora es el Poder Ejecutivo el que recurre a la Corte Suprema por el capítulo laboral, para intentar revertir el fallo del amparo que lo declaró anticonstitucional y suspendió su aplicación.

De hecho, el diciembre, la Corte Suprema había dado curso al “estudio del asunto”, y adelantó que comenzaría con las definiciones después del receso de enero cuando se suponía que varias cuestiones ya habrían decantado, aunque no finalmente no fue tan así. Pero mientras eso ocurre, y todavía se escuchan los “ecos” de la caída de la ley ómnibus, el Poder Ejecutivo ya dejó trascender que estaría mandando al Congreso tres nuevos DNU, y la reglamentación de la desregulación de las obras sociales sindicales que entraría en vigencia hoy mismo, y que estaba contenida en el DNU-70 de diciembre pasado.

Todo esto mientras están “paradas” cantidad de acciones con las provincias a la espera de definiciones mayores. “Acá no se mueve nada hasta que se aclare cómo se reactivan los aspectos principales de la ley ómnibus”, reconoció un oficialista que, sin embargo, tiene buen diálogo con las provincias. Del otro lado, las quejas, todavía con sordina, y no tanto, se multiplican: “Tenemos un conflicto de seguridad en el Mercado Central, y otro por fronteras. Necesitamos a la Nación, pero ya nos adelantaron que no va a reanudarse ningún programa hasta que no se aclaren los tantos”, reconocía un funcionario de una provincia mesopotámica, también desesperado por la presión en su territorio.

En Córdoba, mientras, tampoco Llaryora la tiene muy fácil. “Martín (Llaryora) se equivoca. La relación con Milei la tenía el Gringo (Schiaretti) y no él. Va a tener que calmarse, porque caso contrario se la va a tener que pasar dando explicaciones”, reconocía un cordobés aludiendo a la ametralladora de cuestiones que le destaparon al gobernador desde Balcarce 50, y que van desde la contratación de artistas, hasta la utilización de vuelos privados, entre otras varias cuestiones.

Milei a EE.UU. ¿Alberto Fernández a Buenos Aires?

Alberto Fernández perro.jpeg

“Al presidente parece que le gustan estas relaciones conflictivas. Lejos de evitarlas, redobla la apuesta, se siente cómodo y, la verdad, es que todas las semanas vuelve a imponer la agenda de temas, de una forma o de otra”, se confesócasi resignado un colaborador muy cercano que poco a poco se va acostumbrando a las explosiones libertarias de Milei que durante la última semana pusieron a un gobernador, a una cantante y a un sindicalista, en el ojo de la tormenta.

Lo cierto es que, aún con muchas noticias en contra (crecimiento de la pobreza, recalentamiento de la térmica pública, etcétera), la gestión muestra algunas mejoras relativas como la desaceleración inflacionaria a 20,6%, aunque aún sigue siendo alta; o el primer superávit fiscal primario en la década, y también financiero. “Así es fácil, dejaron de emitir y no pagan nada”, se quejó en forma airada un conocido economista, otrora cercano al libertario. Por lo que fuera, al nuevo viaje que ahora formalmente hará el Presidente a los EE.UU. sobre el fin de semana, le permitirá mostrar algunas señales favorables, según confían en el entorno de Luis “Toto» Caputo.

Previamente, Milei hará un vuelo rasante hoy por Corrientes, donde será el orador central en el 10º aniversario de la Fundación del Club de la Libertad que preside el liberal correntino, Alberto Medina Méndez, y del que también participan Alberto Benegas Lynch (h), Rivardo Leconte, y Ricardo López Murphy, entre otros.

Pero, mientras se conoce la agenda de viajes presidencial, bastante menos conocida es la del expresidente Alberto Fernández quién, según comenzó a escucharse ayer, podría estar volviendo a la Argentina en los próximos días, entre otras varias cuestiones, para ordenar el Partido Justicialista que aún preside. Y, si bien tiene mandato hasta abril del 25, no se descarta que podría adelantar la decisión, según se especulaba en el Instituto Patria, donde creen que el cargo debería recaer en Máximo Kirchner, aunque hay otros pretendientes, como el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y hasta algunos hablan del “niño mimado” Axel Kicillof. Lo que tampoco se sabe aún es si el retorno al país es transitorio, o definitivo.

La “Obsesión” que suena en la Rosada

Gobierno – Casa Rosada – Adorni – Anuncios Mariano Fuchila

“Hay una decisión de terminar con el tema Lali del Presidente hacia abajo, ahora Milei es un caso aparte”, reconocieron en Balcarce 50 sobre el affaire que en los últimos días mantuvo envuelto al primer mandatario con la cantante pop. De hecho, muchos recordaron la letra de la canción “Obsesión”, que de hecho sonó en el primer piso del Palacio de Gobierno, aunque nadie pudo confirmar de qué oficina venía la melodía, ya que es tan ecléctico el personal que trabaja en ese sector que uno puede encontrar desde la oficina de UPCN delegación Rosada hasta los despachos de Comunicación del propio Presidente.

Lo cierto es que por estas horas todavía la joven diva no tuvo respuesta a la invitación que le hizo al mandatario para que asista a uno de sus conciertos. No obstante, fue el portavoz Manuel Adorni quien acusó recibo. “Desconozco si el presidente participará de un recital de Lali Esposito, si participa hasta podemos ir juntos”, dijo en una de sus habituales conferencias de prensa.

En el orden internacional, el arribo en los próximos días de Antony Blinken, el jefe de la diplomacia de Joe Biden, generó profundas contradicciones en Javier Milei. El presidente se sintió complacido por el anuncio de una visita de tal envergadura proveniente de Estados Unidos, pero lo cierto es que Milei viaja al norte este jueves, con motivo de asistir a un congreso académico y ya estan en marcha tratativas para agendar un encuentro con Donald Trump, algo que no sería del agrado de la actual Administración Biden. Así las cosas, el Gobierno deberá definir en las próximas horas como zanjará la cuestión. Lo que sí prometen desde “las fuerzas del cielo” es que Blinken vendrá al país en modo “papá Noel, con alguna ayuda”. ¿Inversiones? ¿Desembolsos del FMI? Ver para creer.

La caída de enero será irremontable

El ajuste del Gobierno derrama en todos los niveles. Y, por supuesto, con un mercado interno en baja en casi todos los rubros lleva a que las empresas sean más cuidadosas en sus gastos. Como suele suceder, la tijera llega pronto a los eventos corporativos. Menos quinchos… Incluso se reducirá uno de los más jugosos del año: la Fiesta de la Vendimia, donde tanto bodegas como el gobierno mendocino limitaron este año a trazo grueso la lista de invitados para el evento que se llevará a cabo en dos fines de semana. Una pena, ya que las bondades del vino aflojan también las lenguas.

Acaso, en la pobreza de ágapes, queda todavía en pie el final de la movida de las automotrices en la Costa, un clásico de todos los veranos. Pero trasladan un clima festivo que no condice con lo que pasa en los concesionarios. “La caída en febrero va a ser cercana al 20%”, dijo en un parador de Cariló un ejecutivo, en relación a los patentamientos de este mes. Además de que volvieron los descuentos en los salones de venta, tras años de sobreprecios, ya observan que el año será cuesta abajo. “La caída de enero del 33% no se podrá compensar en el resto del año, porque enero es siempre el mejor mes. La gente no quiere patentar en diciembre para no tener un auto un año viejo por no esperar unos días”, explican. Así, por cuestiones estacionales, diciembre es el peor mes y enero el mejor. A esto se suman los problemas industriales en numerosas fábricas, algunas en stand by y otras a menor ritmo en la cinta de producción. En el sector, los únicos que mantiene algo de optimismo son las marcas importadoras, las que no producen en el país. Tras años de trabas, esperan que Milei habilite ahora la llegada de modelos importados, que les permitan competir de igual a igual con las terminales. Resta, para ellos, modificar cuestiones impositivas, ya que siguen siendo caros los autos llegados de países que no sean de Brasil o de México (en menor medida).

Vaticano: sonrisas y el “error inducido”

karina milei con el papa francisco 2024.JPG

A pesar de la hiperquinética semana que transcurrió, todavía hay ecos del viaje presidencial a Israel y al Vaticano. Por caso, sigue sorprendiendo a los dirigentes que mantienen vínculo directo con el Papa Francisco, el buen humor y las sonrisas regaladas a Javier Milei. Esperaban acaso que le ofreciera el gesto adusto, casi de enojo, que le dispensaba a Mauricio Macri en cada visita al Vaticano, y que también le prodigó a su primo, Jorge Macri el lunes pasado cuando finalmente logró la audiencia papal.

En el caso de Milei, lo equipararon a las sonrisas de Cristina Kirchner en el traspaso de mando en el Congreso. “No ven en Milei a un dirigente perverso, lo ven a lo sumo equivocado en sus ideas”, señalaba un dirigente de buen diálogo tanto con la Santa Sede y como con la expresidenta.

“Quizás saben que (Milei) está jugado y le quedan pocas fichas, y por eso las sonrisas”, agregó.

Lo cierto es que el Papa Francisco sigue evitando hacer comentarios o juicios de valor sobre las políticas locales. Se planta ante los mandatarios argentinos como un hombre que maneja un tablero mayor, de escala global, y ligado a los asuntos espirituales. No obstante, hay quienes creen que fue un “error inducido” la errata de haber llamado “esposa del Presidente” a la hermana Karina (hermana en términos sanguíneos y no religiosos). “Al ceremonial del Vaticano es imposible que se le escape eso”, dijo. Las “señales del cielo” el Sumo Pontífice las envío antes, cuando Caritas y la Conferencia Episcopal se quejaron por la falta de asistencia a los comedores, en momentos donde los precios de los alimentos se fueron a las nubes agravando el problema del hambre y la pobreza. Ahora, la buena sintonía de Milei deberá traducirse en un acuerdo generoso, mientras otro sector con poder político dentro de la Iglesia, como el de los “curas villeros”, está disconforme con las medidas y el trato que están recibiendo del nuevo Gobierno, a dos meses de haber asumido.

También siguen las repercusiones por el viaje presidencial en vuelos de línea (que seguramente se repita este próximo fin de semana a los EE.UU). Ese gesto de austeridad contrasta con las indefiniciones en torno a la flota presidencial, que genera un oneroso costo de alrededor de u$s2 millones anuales por avión.

El gobierno libertario deberá decidir qué hacer pronto con las aeronaves, ya que el hecho de estar inoperativos hace que su valor de venta sea menor. Los próximos servicios de mantenimiento y la necesidad de cubrir horas de vuelo obligatorias son temas que no desvelan al Presidente, pero que van a contramano del ajuste en tickets a Europa.

Diálogos con Conan: la Inteligencia Artificial es peronista

– Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo, es un traidor.

– Conan, volviste. Brillante. ¡Ese es el Conan que necesito! ¡No el Conan federal! Ya lo voy a tuitear.

– Espere, Padre, largue el teléfono. Que esa frase no es mía.

– No importa, Conan. No sé qué andarás leyendo en el Reino del Cielo de los Canes, pero voy a pedirle a la Inteligencia Artificial que me haga una imagen con eso.

– Vaya, pero no lo comparta con nadie.

(minutos después)

– ¡Conan! ¡Volvé, no me dejes solo! ¡La Inteligencia Artificial se volvió peronista!

– Padre, acá estoy, aunque no me vea, estoy, ¿qué pasó?

– La máquina me hizo una imagen de un Perón en el balcón de la Rosada con los brazos abiertos, pero con cara de león.

– Padre, tranquilícese. Es que la frase es de Perón, la dijo en 1971.

– ¡No! ¡Es Cristina! Son unidades básicas en el metaverso, van y copan la Inteligencia Artificial.

– El Movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro: quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor.

– Conan, te lo pido por la memoria de Milton Friedman. No recites a Perón: creó a la casta y es el origen de la decadencia de este país.

– Padre, estuvo a punto de tuitear la frase.

– Porque en esa tenía razón. Quien no esté con la causa del pueblo, que es la libertad, es un traidor.

– Está usando las mismas palabras, Padre. Eso quería hacerle notar. Solo que usted no tiene compañeros.

– Conan, ¿sabés quienes son compañeros?

– Sí, Padre, pero no se ponga grosero.