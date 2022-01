La OCDE decidió abrir el análisis para la incorporación de Argentina

El Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) decidió abrir discusiones de adhesión para la Argentina a esa entidad multilateral, informó este martes la institución en un comunicado publicado en su página web.

La OCDE, con sede en París, precisó que junto con la membresía argentina se analizará el ingreso de otros cinco países, entre ellos, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumania, en una nota enviada a cada uno de los jefes de Estado.

Sede en París de la OCDE (Captura Street View).

«Esta decisión sigue a una cuidadosa deliberación por parte de los miembros de la OCDE, para la consideración de posibles miembros, basado en evidencia y el progreso realizado por los seis países desde sus primeras solicitudes respectivas para ser miembros de la OCDE», expresó la entidad.

La OCDE remarcó que «ahora se prepararán hojas de ruta individuales para el proceso de evaluación detallado siempre que esos países confirmen su adhesión a los valores, la visión y las prioridades reflejadas en la Declaración de la Visión del 60º Aniversario de la OCDE y la Declaración del Consejo Ministerial adoptada el año pasado».

El nucleamiento indicó que estas declaraciones «reafirman los objetivos de la Convención fundacional de la OCDE, a la que deben adherirse los nuevos miembros, y establecen los valores compartidos por los miembros de la OCDE, incluida la preservación de la libertad individual, los valores de la democracia, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos y el valor de las economías de mercado abiertas, comerciales, competitivas, sostenibles y transparentes», entre otros.

La nota también señala el compromiso de los miembros de la OCDE de promover el crecimiento económico sostenible e inclusivo y sus objetivos para abordar el cambio climático, incluida la detención y reversión de la pérdida de biodiversidad y la deforestación.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, señaló que «los miembros de la OCDE confirmaron hoy que somos una organización abierta, globalmente relevante y en evolución. La membresía de la OCDE sigue siendo la forma más directa y efectiva de garantizar la adopción y difusión de nuestros valores, principios y estándares compartidos en todo el mundo».

Más adelante, Cormann puntualizó que «los países candidatos podrán utilizar el proceso de adhesión para promover más reformas en beneficio de su gente, al mismo tiempo que fortalecen a la OCDE como una comunidad de ideas afines comprometida con un orden internacional basado en reglas».

Individual roadmaps for the detailed assessment process will now be prepared provided those countries confirm their adherence to the values, vision and priorities reflected in the OECD’s 60th Anniversary Vision Statement and the Ministerial Council Statement adopted last year.

— Mathias Cormann (@MathiasCormann) January 25, 2022