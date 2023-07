La OIEA descartó minas en una parte de Zaporiyia, pero denunció a Rusia por restricciones a la planta

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) informó este jueves que no encontró minas ni explosivos en las inspecciones adicionales realizadas esta semana en la planta nuclear de Zaporiyia, pero aclaró que el recorrido fue parcial, dado que Rusia aún no lo autoriza a revisar los techos de los reactores de la central, donde Ucrania cree que las tropas rusas colocaron explosivos.

«Tras sus visitas a las unidades 1 y 3 a principios de julio, los expertos del OIEA fueron al edificio del reactor de la unidad 2 el 17 de julio y a la unidad 4 al día siguiente», explicó el director del OIEA, el argentino Rafael Grossi, en un comunicado.

Si bien los expertos «vieron camiones de transporte en las salas de turbinas de las unidades 1, 2 y 4, no había indicios visibles de explosivos o minas», remarcó el diplomático.

IAEA experts conducted additional inspections and walkdowns at 🇺🇦 Zaporizhzhya NPP over past week – so far without observing any heavy military equipment, explosives or mines – but they still await access to reactor buildings’ rooftops, @RafaelMGrossi saidhttps://t.co/m6sr1dwBUb pic.twitter.com/c56YTIu6xm

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) July 20, 2023