La OIEA y Rusia analizan instalar una zona segura en la central nuclear de Zaporiyia

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, se reunió con una delegación rusa para analizar la posible instalación de una «zona de protección» alrededor de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, controlada por Rusia desde marzo, poco después de la invasión a Ucrania.

«Grossi se reunió en Estambul con una delegación rusa encabezada por el jefe de Rosatom, Alexei Lijachev» y acordaron «mantener consultas sobre aspectos operativos relacionados con la seguridad de la central nuclear de Zaporiyia», informó el OIEA a través de su cuenta de Twitter.

Agregó que entre los principales desafíos está el «establecer de manera urgente una zona de protección y seguridad nuclear» en torno a la central, la más grande Europa, ubicada en la provincia de Zaporiyia, anexada en septiembre por Rusia.

IAEA Director General @rafaelmgrossi met a Russian delegation led by Rosatom DG Alexey Likhachev in Istanbul today, for consultations on operational aspects related to safety at #Zaporizhzhya NPP in Ukraine & on urgently establishing a nuclear safety & security protection zone.

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 23, 2022