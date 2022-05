La OMS advierte de que el riesgo por viruela del mono podría pasar a ser «elevado»

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el riesgo para la salud pública a nivel mundial de la viruela del mono es «moderado», teniendo en cuenta que «es la primera vez que se notifican casos y grupos de viruela del mono simultáneamente en zonas geográficas muy dispares, y sin vínculos epidemiológicos conocidos con países no endémicos de África Occidental o Central».

El organismo sanitario internacional de Naciones Unidas advierte de que este riesgo podría pasar a «elevado» si el virus «aprovecha la oportunidad de establecerse como patógeno humano y se propaga a grupos con mayor riesgo de padecer una enfermedad grave, como los niños pequeños y las personas inmunodeprimidas».

«Una gran parte de la población es vulnerable al virus de la viruela del mono, ya que la vacunación contra la viruela, que confiere cierta protección cruzada, se ha interrumpido desde 1980 o antes en algunos países», argumentan al respecto.

Por su parte, la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés), mantiene en su última actualización publicada el pasado viernes que el riesgo para la población general continúa siendo «bajo«.

En la actualización de este domingo sobre la enfermedad, la OMS añade que este riesgo también es moderado porque «la repentina aparición y el amplio alcance geográfico de muchos casos esporádicos indican que la transmisión generalizada de persona a persona ya está en marcha, y que el virus puede haber estado circulando sin ser reconocido durante varias semanas o más«.

En estas circunstancias «un solo caso de la viruela del mono en un país no endémico es considerado un brote», recalcó la entidad sanitaria, que sigue sin encontrar relación entre los casos notificados y viajes a áreas donde la enfermedad está presente, lo que es inusual.

Hasta el 26 de mayo, se han notificado a la OMS un total de 257 casos confirmados en laboratorio y unos 120 casos sospechosos en 23 países. Sin embargo, no se ha notificado ninguna muerte. De acuerdo con este informe, España es uno de los países más afectados con 20 casos confirmados y 64 sospechosos, por detrás de Reino Unido (106 casos confirmados), Portugal (49 confirmados) o Canadá (26 confirmados y 25-35 sospechosos).

La OMS resalta, no obstante, que la situación «está evolucionando rápidamente», por lo que espera que «se identifiquen más casos a medida que se amplíe la vigilancia en los países no endémicos, así como en los países conocidos como endémicos que no han notificado casos recientemente».