La OMS advierte que “el riesgo de volver al confinamiento es muy real”

advirtió hoy que “el riesgo de volver al confinamiento es muy real” en los países que actualmente están aliviando sus medidas de distanciamiento social si no se lleva a cabo una adecuada gestión de la desescalada.

El riesgo existe “sobre todo si los países no consiguen gestionar con sumo cuidado la transición y no lo hacen utilizando un enfoque por fases”, advirtió Tedros tras anunciar que se han superado los 3,5 millones de casos de Covid-19 en el mundo mientras las muertes rozan la barrera de las 250.000.

No pueden descartarse futuras oleadas del coronavirus

La OMS insiste en que durante la fase de desconfinamiento debe garantizarse que los contagios están controlados, que el sistema sanitario puede afrontar la transición, que está minimizado el riesgo de rebrotes y que se han tomado medidas preventivas en escuelas y lugares de trabajo.

La organización con sede en Ginebra también pide que antes de aplicar medidas de alivio de cuarentenas y otros confinamientos debe garantizarse que hay una adecuada gestión de los posibles casos importados y que la opinión pública está bien informada sobre las medidas tomadas por el Estado.

“La Historia nos juzgará por cómo respondimos a la pandemia y qué medidas tomamos”

Tedros insistió en que no pueden descartarse futuras oleadas del coronavirus, pero que ante esa posibilidad “no puede permitirse que cunda el pánico”, sino que se debe “estar preparados, porque ahora tenemos la oportunidad de sentar bases sólidas en los sistemas sanitarios”.

“Si algo hemos aprendido de esta crisis es que invertir ahora nos permitirá salvar vidas más adelante”, aseguró el experto etíope, quien afirmó que “la Historia nos juzgará por cómo respondimos a la pandemia y qué medidas tomamos”.

La OMS no descarta contagios en la Cumbre del Clima de Madrid de diciembre

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está “vigilante” y “abierto a la posibilidad” de que el Covid-19 ya estuviera en diciembre en Europa e incluso en fechas “más tempranas”, aunque en estos momentos no está investigando “de forma proactiva” si la XXV Cumbre del Clima de Chile que finalmente se celebró en Madrid del 2 al 15 de diciembre pudo ser un punto dispersor del contagio.

De hecho, este domingo la revista científica Science Direct publicó un informe que adelantaba en un mes la cronología del primer caso positivo de COVID-19 detectado en Francia, desde el 24 de enero hasta ahora confirmado al 27 de diciembre. El estudio apunta que a finales de diciembre el virus ya podía estar circulando en el país galo. Ese contagio sería también anterior al primer caso comunicado por China a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 31 de diciembre de 2019.

Según lo conocido hasta ahora del SARS-COV-2 el periodo de incubación hasta que se producen los primeros síntomas pueden ser de 1 a 15 días, por lo que el contagio podría haberse producido en torno al 10 o el 12 de diciembre. Precisamente, después de que este informe viera la luz, la OMS insistió este martes a los países en la importancia de seguir detectando, aislando, probando, tratando y rastreando cada contacto de un caso confirmado.

En rueda de prensa, el portavoz de la OMS, Christian Lidmeier, señaló que sería “de gran importancia” que “todos los países con casos sin especificar de neumonía en diciembre, o incluso en noviembre, realicen test. “Algunos ya lo están haciendo”, destacó.