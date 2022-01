La OMS advirtió que este año podría terminar la ‘fase aguda’ de la pandemia

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó este lunes que es posible «poner fin a la fase aguda de la pandemia de coronavirus este año», aunque el cuadro actual de la enfermedad indica que el Covid-19 provoca una muerte en el mundo cada 12 segundos.

«Podemos poner fin a la fase aguda de la pandemia este año, podemos poner fin al Covid-19 como urgencia sanitaria mundial», el nivel de alerta más elevado de la OMS, declaró.

Sin embargo, el titular de la OMS advirtió de que es «peligroso suponer que (la variante muy contagiosa) Ómicron será la última variante», porque las condiciones son «ideales» en el mundo para que otras variantes surjan, incluso otras más transmisibles y virulentas, según reprodujo la agencia de noticias AFP.



Para poner fin a la fase aguda de la pandemia, los países no deben quedarse de brazos cruzados y están obligados a luchar contra la desigualdad en la vacunación, vigilar el virus y sus variantes y aplicar restricciones adaptadas, explicó el experto, en la apertura del comité ejecutivo de la OMS, que se reúne cada semana en Ginebra.

Tedros Adhanom Ghebreyesus pide desde hace semanas con insistencia a los Estados miembros que aceleren la distribución de vacunas en los países pobres, con el objetivo de lograr vacunar a un 70% de la población de todos los países del mundo a mediados de 2022.

La mitad de los 194 Estados miembros de la OMS no lograron el objetivo de llegar al 40% de la población vacunada a finales de 2021, según la institución.

