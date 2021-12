La OMS alertó sobre el ‘tsunami’ de casos de Covid-19 por la combinación de Ómicron y Delta

La expansión de la variante Ómicron de la Covid-19, unido a la persistencia de la anterior variante Delta, está produciendo un «tsunami de nuevos casos», alertó este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien pidió que se extremen las medidas sociales para frenar los contagios.

«El riesgo global relacionado con la nueva variante ómicron permanece muy elevado», alertó la OMS en su informe epidemiológico semanal, señalando que su crecimiento requiere «un periodo de dos a tres días para duplicarse».

Según su director general, el «tsunami» que crea la circulación simultánea de las variantes Delta y Ómicron está llevando a «los sistemas de salud al borde del colapso».

Las cifras récord de contagios, que ya se acercan al millón de casos diarios, «van a seguir añadiendo presión a sistemas sanitarios al borde del colapso, con sus trabajadores ya agotados», repitió Tedros en conferencia de prensa.

