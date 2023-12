La OMS alertó sobre ‘la creciente amenaza de enfermedades infecciosas’ en Gaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre «la creciente amenaza de enfermedades infecciosas» en la Franja de Gaza, ante los desplazamientos forzados de familias a instalaciones superpobladas sin las condiciones sanitarias necesarias en el marco de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

«Mientras las personas siguen siendo desplazadas masivamente en el sur de Gaza, con algunas familias obligadas a mudarse varias veces y muchas refugiándose en instalaciones sanitarias superpobladas, mis colegas de la OMS y yo seguimos muy preocupados por la creciente amenaza de enfermedades infecciosas», expresó anoche el director general de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

