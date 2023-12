La OMS denunció que hubo casi 500 ataques a instalaciones médicas en Gaza y Cisjordania

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró 497 ataques contra instalaciones médicas en la Franja de Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre, cuando estalló la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, mientras que el director de la agencia de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó sobre la «tasa vertiginosa» de brotes de enfermedades infecciosas en el enclave palestino por la combinación de enfermedades, hambre y falta de higiene.

«Desde el 7 de octubre, se confirmaron 497 ataques contra instalaciones médicas en los territorios palestinos ocupados«, dijo este jueves el vocero de la OMS en los territorios palestinos ocupados, Richard Peperkorn, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

Ataque a hospitales en la Franja de Gaza / Foto: X@DrTedros

]Entre el 7 de octubre y el 20 de diciembre, según el vocero, se detectaron 246 ataques a instalaciones médicas en la Franja de Gaza, en los que 582 personas murieron y otras 748 resultaron heridas, informó la agencia de noticias Sputnik.

En cuanto a Cisjordania, el territorio ocupado por Israel que Palestina reclama para fundar su Estado, el representante de la OMS indicó que entre el 7 de octubre y el 15 de diciembre se registraron 251 ataques a centros médicos en esta región, que provocaron siete muertos y 45 heridos.

El martes, el Ejército de Israel comunicó que desde el inicio de su operación terrestre en el enclave se descubrieron unos 1.500 túneles y pasajes subterráneos pertenecientes a Hamas, y aseguró que la gran mayoría estaba debajo de escuelas, hospitales, mezquitas, sitios de la ONU y organizaciones civiles.

La agencia de la ONU reveló además la preocupación que existe por la situación sanitaria en el enclave, donde viven 2,3 millones de personas.

«Estoy profundamente preocupado por la combinación tóxica de enfermedades, hambre y falta de higiene y saneamiento que enfrenta la gente en Gaza en este momento. El hambre debilita las defensas del organismo y abre la puerta a las enfermedades. Gaza ya está experimentando tasas vertiginosas de brotes de enfermedades infecciosas», escribió Tedros en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

También informó que los casos de diarrea entre menores de 5 años son 25 veces más comunes que antes del rebrote de hostilidades entre Israel y Hamas el pasado 7 de octubre, cuando milicianos del grupo palestino se infiltraron en territorio israelí y mataron a 1.200 personas, la mayoría civiles, lo que provocó una sangrienta respuesta israelí, con bombardeos y ataques terrestres en Gaza que provocaron la muerte de más de 20.000 personas, la mitad de ellos mujeres y niños.

«Estas enfermedades pueden ser letales para los niños desnutridos, y más aún en ausencia de servicios de salud en funcionamiento. Necesitamos un alto el fuego ahora», añadió Tedros, informó la agencia de noticias Europa Press.

Respecto del funcionamiento de los centros sanitarios en el enclave, el director de la OMS informó que un equipo del organismo constató que el Hospital Árabe de Al Ahli ha dejado de practicar cirugías debido a la falta de combustible, de personal y de suministros.

«Hasta hace dos días, Al Ahli era el último hospital en funcionamiento del norte de Gaza donde los heridos podían ser sometidos a cirugía. Pero nuestro equipo se ha enterado de que sus quirófanos ya no funcionan debido al agotamiento o ausencia total de especialistas, energía, combustible, agua, alimentos y suministros médicos. Esto ha dejado al norte de Gaza sin un hospital funcional. Solo cuatro hospitales funcionan a un nivel mínimo y brindan atención muy limitada», explicó.

El domingo pasado, Tedros había anunciado que solo ocho de los 36 hospitales de la Franja de Gaza estaban parcialmente operativos y el sistema de salud del enclave había sido socavado.

Cuando el equipo de la OMS llegó con medicamentos, líquidos, intravenosos y suministros para cirugía, tratamiento de heridos y apoyo a las mujeres que dan a luz pudo ver «el inmenso impacto que los recientes ataques han tenido en estos centros de salud y las condiciones catastróficas que a las que se enfrentan los pacientes y trabajadores sanitarios».

Asimismo, describió cómo el hospital estaba sobrepasado por la cantidad de pacientes con necesidad de atención urgente y que alrededor de 10 médicos y enfermeras prestan servicios de auxilios básicos, control del dolor y cuidado de heridas.

I have lost count of the number of times when I thought the crisis in #Gaza could not get more horrific.

But it has happened again.

The fact we are talking about 20,000 people killed, mostly children and women, and with over 52,000 (and counting) afflicted by life-threatening… pic.twitter.com/vwXLeD6MkP

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 21, 2023