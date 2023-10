La OMS exige habilitar el ingreso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este miércoles que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y alertó de que la situación en el enclave «se está volviendo incontrolable», un día después del bombardeo de un hospital que dejó cientos de muertos, y del que Israel y las milicias palestinas de Hamas se acusaron mutuamente.

«Necesitamos que la violencia cese de todos los lados», dijo en la red X el máximo responsable de esta agencia de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien lamentó también que hasta ahora no se haya podido entregar ayuda humanitaria en este enclave palestino bloqueado por Israel.

«Cada segundo que esperamos para introducir ayuda médica, perdemos vidas«, dijo el médico etíope, al destacar que dicha ayuda lleva cuatro días bloqueada en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza.

«Necesitamos acceso inmediato para empezar a entregar material que puede salvar vidas», enfatizó el responsable, para quien «la situación en Gaza se está volviendo incontrolable«.

