La OMS perdió el contacto con su personal en la Franja de Gaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS), al igual que otras agencias de las Naciones Unidas, perdió todo contacto con su personal en la Franja de Gaza, anunció este sábado el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En la noche del viernes, varios medios de comunicación informaron que los servicios de telefonía e internet habían dejado de funcionar en el enclave, blanco de inéditos bombardeos del Ejército de Israel que surgieron como respuesta a una también inusual ofensiva que el movimiento islamista palestino Hamas hizo el 7 de octubre sobre el territorio israelí, con un balance de unos 1.400 muertos y la captura de más de dos centenares de rehenes.

«Hemos perdido contacto con nuestro personal en Gaza, con las instalaciones sanitarias, los trabajadores sanitarios y el resto de nuestros socios humanitarios sobre el terreno», escribió Tedros Adhanom Ghebreyesus en su cuenta de la red social X respecto de la situación en el enclave, donde el Gobierno de Hamas ha confirmado la muerte de más de 7.300 personas en las tres semanas que llevan los ataques israelíes, considerados como crímenes de guerra por la ONU.

We have lost touch with our staff in Gaza, with health facilities, health workers and the rest of our humanitarian partners on the ground.

This siege makes me gravely concerned for their safety and the immediate health risks of vulnerable patients.

We urge immediate protection…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 27, 2023