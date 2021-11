La OMS recomendó no cerrar las fronteras ante la nueva cepa de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció este domingo contra las restricciones a los viajes que varios países están imponiendo ante la aparición de la nueva cepa Ómicron de coronavirus.

La recomendación se produjo mientras la Organización Mundial de Turismo (OMT) informó que las empresas del sector registrarán una pérdida global del orden de dos billones de dólares en 2021 debido a las limitaciones impuestas por la pandemia.

Experience has shown that risk-based, scientific approach is the way to go: to keep people safe without cutting the lifeline of tourism.

Travel restrictions stigmatize whole countries and regions, endanger jobs and harm confidence. They are a last resort not a first response. pic.twitter.com/JCwQQOT1Ot

— Zurab Pololikashvili (@pololikashvili) November 26, 2021