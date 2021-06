La OMS volvió a repudiar la inequidad en el suministro de vacunas anti-Covid – Télam

La OMS acus de “colonialismo” a los pases desarrollados que no quieren compartir las vacunas.

La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) reiter este virnes su condena por la inequidad en la distribucin de vacunas contra el coronavirus en el mundo que sigue causando estragos en los pases pobres y rechaz “la mentalidad colonial” utilizada por algunos para no compartir inmunizantes.

“El mundo est fracasando ante la pandemia por el acceso inequitativo a las inmunizaciones y la mentalidad colonial usada para no compartir las vacunas”, sostuvo en la conferencia de prensa bisemanal el director general del organismo, Tedros Adhanom Gebreyesus, quien alert que la variante Delta, la de mayor contagiosidad de todas las existentes y registrada por primera vez en India, “es muy peligrosa”.

“Seamos claros, el problema no es que los pases en desarrollo tengan un sistema de distribucin deficiente o que su poblacin tenga reticencia a vacunarse, el problema es que en esos pases no hay vacunas”, plante Tedros.

Al responder a una pregunta sobre la eficiencia con la que podran distribuir y administrar los frmacos las naciones con sistemas sanitarios dbiles, refiri que “si los pases que tienen vacunas usan ese pretexto para no compartir dosis, ese es el verdadero problema”.

Record que las naciones de renta baja tienen mucha experiencia desplegando campaas de vacunacin masiva desde hace lustros.

“Estn preparados y, adems, estamos listos para trabajar con ellos en cualquier momento”, agreg, y envi un mensaje a las economas desarrolladas.

“En este momento, el problema es el suministro”, sentenci y agreg: “Simplemente dennos las vacunas”.

El jefe de Emergencias de la OMS, Michel Ryan, coincidi al afirmar que muchos pases en el sur estn mucho mejor preparados que los del norte para los suministros masivos de vacunas, y cit como ejemplo su experiencia contra el bola y la poliomielitis.

“El paternalismo y la mentalidad colonial es lo que nos lleva a trabajar como lo estamos haciendo. Esta es la lgica que tenemos? No darles algo porque tememos que no lo sepan usar? De verdad? En medio de una pandemia?”, cuestion Ryan, en lnea con el pensamiento de Tedros.

Tedros advirti que es muy preocupante que se repita lo ocurrido en el pasado con el tratamiento del Sida, cuando para no compartir los medicamentos se argumentaba que en los pases de ingresos bajos las personas no podan utilizarlos porque eran complicados.

“Esa es una actitud y mentalidad del pasado”, apunt.

Aadi que tambin hay quienes hablan de que en frica “hay vacilacin o reticencia a vacunarse sin entender que ese no es el problema”.

“Si ni siquiera hay suficientes dosis disponibles para qu hablar de rechazo? Aqu el problema es el suministro, las vacunas, el nmero de dosis disponibles. No es un problema de rechazo, entrega o distribucin. No! No podemos hablar de esa fase porque todava no hay suministro de vacunas”, recalc.

Tedros explic que esta disparidad de acceso a las inyecciones es la causa de que la pandemia vaya a dos velocidades, con los pases que las tienen, mejorando y levantando restricciones, por un lado, y los que no, “que enfrentan situaciones graves de la enfermedad, grandes brotes y un aumento de casos”, por otro.

“Esa es la diferencia entre tener o no tener una vacuna. Esto est poniendo al desnudo lo muy injusto que es nuestro mundo, evidenciando la injusticia y desigualdad que prevalecen”, concluy.