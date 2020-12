La OMS y los Gobiernos miran con temor las fiestas, y la UE apura la aprobación de la vacuna – Télam

En los ltimos siete das, se han contabilizado cerca de 1,7 millones de nuevos casos y 34.500 fallecidos por coronavirus

En las últimas 24 horas el mundo reportó más de 625.000 nuevos contagios de coronavirus y 13.988 muertos, con lo que bate su récord diario de decesos en un día, según el balance publicado por la Universidad Johns Hopkins (JHU).

Hasta ahora, y desde que apareció el primer caso de la Covid-19 en la ciudad china de Wuhan en diciembre pasado, las cifras totales superaron los 73,5 millones de contagios y 1,6 millones de víctimas mortales.

El continente americano registró casi 5 millones de contagios la semana pasada, impulsado por la propagación del virus en Canadá, donde Quebec anunció un confinamiento desde la Navidad hasta el 11 de enero, y Estados Unidos, informó la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, en una rueda de prensa virtual.

Desde el inicio de la enfermedad, América detectó casi 31 millones de casos y 787.000 muertes, lo que representa casi la mitad de todos los contagios y las muertes en el mundo.

El país más afectado por la pandemia, Estados Unidos, continúa con la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus con las dosis de Pfizer/BioNTech, mientras se enfrenta a una creciente aumento de casos y acelera los pasos para autorizar el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por Moderna.

En las últimas 24 horas registró un récord de 248.000 contagios y 3.000 decesos, un repunte que las autoridades advirtieron que no podrá ser frenado por el plan de inmunización de esta semana, mientras más de 1.000 centros de salud y vacunatorios esperan recibir 2,9 millones de dosis antes del lunes próximo, y 2 millones más la próxima semana.

En América Central, la OPS indicó que Panamá y Belice registran un alza de los casos, mientras que Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua reportan pocos contagios, aunque las cifras se podrían haberse modificado como consecuencia de los huracanes Eta y lota.

Con respecto a la situación en el sur del continente, Brasil y Colombia son los países con más nuevos casos, mientras que Chile, donde este miércoles se aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer/BioNTech y cuya campaña podría comenzar el 27 de diciembre, la curva de casos se mantuvo aplanada.

En el caso de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro cambió su habitual retórica y pidió “unión” frente a la pandemia al presentar un plan de inmunización, sin fecha de inicio, que incluye a la vacuna china Coronavac, además de la del laboratorio AstraZeneca, del Reino Unido.

Según estima el Gobierno brasileño, la vacunación de 50 millones de personas de grupos prioritarios se iniciará “en el primer trimestre de 2021” y demorará hasta mediados de 2022 para completar a la población de más de 216 millones de habitantes.

En simultáneo, en medio de una violenta ola de coronavirus, Europa adelantó el horario de la tradicional Misa de Gallo papal de Nochebuena, y anunció nuevas restricciones, con órdenes de improbable comprobación sobre la cantidad de comensales en las mesas y pedido de la OMS sobre el uso de tapabocas durante las cenas festivas.

Sigue avanzando la preparacin para la vacunacin masiva

En el Reino Unido los casos volvieron a dispararse al parecer por una mutación del virus, por lo que Londres, a solo dos semanas del segundo confinamiento, debió cerrar nuevamente hoteles, restaurantes y lugares de ocio, replicó la agencia Sputnik.

Esto ocurrió la misma semana en la que cerca de 140.000 personas recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech esta semana.

En ese marco, la Unión Europa (UE) informó que los 27 países del bloque comenzarán “el mismo día” sus campañas de vacunación contra el coronavirus, para evitar que haya áreas que queden retrasadas.

“Comenzaremos tan pronto como sea posible la vacunación todos juntos, los 27, el mismo día, de la misma manera que hemos atravesado juntos esta pandemia”, anticipó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un discurso ante el Parlamento Europeo.

“Para controlar la pandemia, necesitaremos vacunar hasta el 70% de la población. Esta es una tarea enorme”, señaló la representante, citada por la agencia de noticias AFP.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA), órgano regulador para la UE, adelantó al lunes próximo su reunión para evaluar la aprobación de las dosis de Pfizer/BioNTech, por lo que Francia podría empezar su inmunización “la última semana de diciembre”, adelantó el primer ministro, Jean Castex, citado por el vespertino Le Monde.

Para la UE, la vacuna de Pfizer/BioNTech es solo una de las seis que tiene reservadas.

“En total, hemos comprado dosis más que suficientes para todos en Europa. Y podremos apoyar a nuestros vecinos y aliados en todo el mundo”, manifestó Von der Leyen.

Esa cooperación podría llevarse a cabo a través del programa Covax, coordinado por la OMS, para que las vacunas estén disponibles de manera igualitaria para todos los países.

No obstante, mientras que los países ricos -el 14% de la población mundial- ya reservaron más de la mitad de las dosis disponibles para 2021, al menos una quinta parte de la población mundial podría no tener acceso a un antídoto hasta 2022, según investigadores de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.