La ONU acusó a Rusia de acciones que ‘podrían constituir crímenes de guerra’

La ONU acusó este viernes al ejército ruso de acciones «que podrían constituir crímenes de guerra» en Ucrania tras la invasión del 24 de febrero, incluidos bombardeos indiscriminados que provocaron la muerte de civiles y la destrucción de escuelas y hospitales, y las ejecuciones de al menos 50 civiles en la ciudad de Bucha, un suburbio de Kiev.

«Las fuerzas armadas rusas bombardearon de manera indiscriminada zonas habitadas, mataron a civiles y destruyeron hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles, en acciones que podrían constituir crímenes de guerra», declaró Ravina Shamdasani, vocera del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra.

«Le corresponde a un tribunal determinar concretamente si es así, pero cada vez hay más pruebas de que se cometieron crímenes de guerra», agregó la portavoz, quien no descartó que Ucrania también haya violado el derecho humanitario, reportó la agencia de noticias AFP.

También la policía británica afirmó este viernes haber recibido unos 50 informes sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania, en el marco de un llamado a testigos lanzado para contribuir a la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), reportó la agencia de noticias Europa Press.

«La mayoría de estos informes, recibidos de personas en todo el Reino Unido, se refieren a actos ocurridos en Ucrania» tras la invasión rusa del 24 de febrero, «y específicamente a lo que parecen ser ataques contra la población civil», indicó la policía metropolitana de Londres en un comunicado.

🚨 | We continue to appeal for anyone in the UK with direct evidence of possible war crimes in #Ukraine to get in touch with our War Crimes Team.

DCS Dominic Murphy: «We are here and we can help.»

Find out how to get in touch ⬇️ https://t.co/sh6XK8XB93

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 22, 2022