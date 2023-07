La ONU alerta de que ya estamos en la «era del horno global»

El mes de julio de 2023 ha sido el más caluroso jamás registrado en la historia. Así lo confirmaron la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Servicio Copernicus de la Comisión Europea este mismo jueves. Julio ha roto récords «en todos los ámbitos» y ha registrado los tres días más calientes y las temperaturas oceánicas más altas para esta época del año que se hayan documentado nunca, detalla la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un comunicado.

«Las consecuencias son claras y trágicas», ha asegurado António Guterres, líder de la ONU, ante la sede de la ONU en Nueva York. Tanto es así que, según los expertos, nos encontramos ante «la era del horno global». El ser humano es el responsable de esta situación, aunque «todavía es posible limitar el aumento de la temperatura si actuamos ahora, no hay más tiempo para excusas», añadían.

Los efectos devastadores de la crisis climática

Las consecuencias son trágicas: «Niños arrastrados por las lluvias monzónicas; familias que huyen de las llamas; trabajadores que se derrumban en un calor abrasador», subraya el responsable de la ONU.

«La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado».

El cambio climático afecta a la salud de las personas, de los seres vivos, del medioambiente y a las economías de los países, como hemos visto recientemente con las extremas olas de calor en América del Norte, Asia y Europa.

«La única sorpresa es la velocidad del cambio. El cambio climático está aquí. Es aterrador. Y es apenas el comienzo. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado», ha asegurado Guterres.

«No más vacilaciones. No más excusas»

«Para los científicos, es inequívoco: los humanos tienen la culpa. El aire es irrespirable. El calor es insoportable. Y el nivel de ganancias de los combustibles fósiles, al igual que la inacción climática, es inaceptable», ha recordado. Por su parte, el director general de la OMM, Petteri Taalas, ha recordado la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

«No más vacilaciones. No más excusas. No más esperar a que otros se muevan primero. Simplemente no hay más tiempo para eso», apuntó el Secretario General de la ONU. «No más simulaciones de imagen. No más engaños. Y no más distorsión abusiva de las leyes antimonopolio para sabotear las alianzas netas cero«, prosiguió.