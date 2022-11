La ONU alertó que los últimos ocho años fueron los más cálidos de la historia

Cada uno de los últimos ocho años fueron más cálidos que todos los registros conocidos hasta la fecha, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia especializada de la ONU, publicado este domingo en la apertura de la conferencia del cambio climático COP27 en Egipto.

El informe es una «crónica del caos climático», un fenómeno que «se está produciendo a una velocidad catastrófica, arrasando vidas en todos los continentes», indicó el secretario general de la ONU, António Guterres, en un mensaje de video difundido en la cumbre que se desarrolla en la ciudad balnearia de Sharm el Sheij.

«Al inicio de la COP27, nuestro planeta nos está mandando una señal de alarma», alertó Guterres, en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.

The past 8 years are on track to be the 8th warmest. Extreme heatwaves, drought and devastating flooding affected millions and cost billions this year, and 2022 was disastrous for glacier melt. The negotiations at #COP27 must consider #StateOfClimate 🔗https://t.co/fXI9ebrl01 pic.twitter.com/cO6e1nB4Bv

— World Meteorological Organization (@WMO) November 6, 2022