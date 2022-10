La ONU alertó sobre compromisos climáticos insuficientes

Losde limitar el calentamiento global a +1,5°C, advirtió este miércoles la ONU a menos de dos semanas de la conferencia mundial sobre el clima COP27.

«Estamos muy lejos del nivel y la velocidad de las reducciones de emisiones necesarias para encaminarnos hacia un mundo de +1,5 °C», advirtió Simon Stiell, director de la oficina de Cambio Climático de la ONU.

Por el contrario, la suma de los compromisos «podría poner al mundo en la vía de un calentamiento de +2,5 ºC para fines de siglo», agregó, al publicar un resumen de los últimos compromisos de los 193 países firmantes del Acuerdo de París de 2015.

El Acuerdo de París fija el objetivo de contener el calentamiento del planeta «claramente por debajo de +2 ºC con respecto a los niveles preindustriales», cuando la humanidad comenzó a explotar a gran escala las energías fósiles responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, y, si es posible, a +1,5 ºC.

