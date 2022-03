La ONU confirmó 474 civiles muertos por la invasión rusa de Ucrania

Al menos 474 civiles murieron en Ucrania por bombardeos y combates desde que comenzó la invasión rusa, el 24 de febrero, dijo este martes la ONU.

Otros 861 civiles resultaron heridos, agregó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) en un comunicado en su página web.

El organismo que preside la exmandataria chilena, Michelle Bachelet, con sede en Ginebra, Suiza, usa una metodología estricta y solo informa de las víctimas que es capaz de verificar.

The Office of the UN High Commissioner for Human Rights in #Ukraine @UNHumanRightsUA recorded 1,335 civilian casualties in the country (474 killed & 861 injured) between 24/02/2022, when #Russia’s armed attack against Ukraine started, & Monday 07/03/2022.https://t.co/WVe7Y3fmSL pic.twitter.com/R5PrTS5TRZ

— UN Human Rights (@UNHumanRights) March 8, 2022