La ONU confirmó que 102 trabajadores humanitarios murieron en Gaza

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa) confirmó este miércoles la muerte de 102 de sus trabajadores humanitarios a causa de los bombardeos registrados desde el pasado 7 de octubre en la Franja de Gaza y aseguró que es la mayor cifra en la historia de Naciones Unidas.

«En total, 102 compañeros y compañeras Unrwa han sido asesinados desde el 7 de octubre. Este es el mayor número de trabajadores humanitarios de la ONU muertos en un conflicto en la historia de Naciones Unidas», aseguró la agencia en una publicación en la red X (ex Twitter).

“The risk to humanitarian actors inside #Gaza can’t be overstated. More than 100 @UNRWA staff have been killed since October.»

Visiting📍#Gaza, @unicefchief says fuel has «practically run out, causing some hospitals & health centers to stop functioning.»https://t.co/lkBLdTMZER

