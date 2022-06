La ONU criticó el fallo contra el aborto en Estados Unidos

Dos organismos de la ONU rechazaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que acabó con el derecho constitucional de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, establecido hace medio siglo mediante del fallo Roe vs Wade.

«Los derechos reproductivos son parte integral de los derechos de las mujeres, un hecho que está respaldado por acuerdos internacionales y reflejado en leyes en diferentes partes del mundo», expresó ONU Mujeres en un comunicado.

El organismo subrayó que «los derechos reproductivos son derechos de la mujer y derechos humanos» y explicó que para poder ejercerlos es esencial que las mujeres puedan «decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y tener acceso a información, educación y servicios».

«Cuando se restringe el acceso seguro y legal al aborto, las mujeres se ven obligadas a recurrir a métodos menos seguros, con demasiada frecuencia con resultados dañinos o desastrosos, especialmente para las mujeres que se ven afectadas por la pobreza o la marginación, incluidas las pertenecientes a minorías», indicó la agencia.

