La ONU denunció que el 40% de la población de Gaza está en peligro de hambruna

La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Medio Oriente (Unrwa) denunció que el 40% de la población de la Franja de Gaza «corre el riesgo de sufrir hambruna» y exigió un «acceso humanitario seguro» al enclave.

«La gente tiene hambre y está desesperada por conseguir comida en el convoy del Unrwa en la ciudad de Gaza esta semana», publicó Tom White, director de la Unrwa, en la red social X (ex Twitter) junto a un video en el que se ve un camión rodeado de cientos de personas.

«El 40% de la población (está) en riesgo de hambruna. Se necesitan más suministros regulares: se requiere un acceso humanitario seguro y sostenible en todas partes, incluido el norte de Gaza», añadió.

