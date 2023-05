La ONU denunció que Irán ejecuta en promedio a más de diez personas por semana

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció este martes el número «terriblemente» elevado de ejecuciones este año en Irán, que sube a un promedio de más de diez por semana.

En lo que va del año, al menos 209 personas fueron ejecutadas en Irán, sobre todo por delitos relacionados con la droga, según un comunicado de la ONU, que señala, no obstante, que esta cifra podría ser más elevada.

«En promedio, desde el inicio del año, más de 10 personas han sido ejecutadas cada semana en Irán, lo que hace que sea uno de los países con más ejecuciones en el mundo», declaró Türk en el comunicado.

